Secondo uno scrittore americano, il finanziere sarebbe stato ossessionato dalla figlia di Carlo XVI Gustavo, arrivando a spiarla e a collezionare foto dei suoi piedi

L’ombra del caso Epstein continua a incombere su diverse famiglie reali europee a distanza di anni dalla morte del finanziere americano. Dopo aver rovinato la reputazione dell’ex Principe Andrea d’Inghilterra e aver imbarazzato Mette-Marit di Norvegia e Sofia di Svezia, emerge il nome di un’altra Principessa per la quale il magnate avrebbe provato una vera e propria ossessione: Madeleine di Svezia.

Perché Epstein era ossessionato da Madeleine di Svezia

Il collegamento tra Jeffrey Epstein e Madeleine di Svezia non proviene dagli ultimi fascicoli giudiziari che hanno rovinato alcune royal tra cui Mette-Marit di Norvegia bensì da una persona che ha avuto modo di conoscere il controverso finanziere, deceduto in carcere nel 2019.

Secondo il giornalista e scrittore americano Ian Halperin, autore del libro Controversy: Sex, Lies and Dirty Money by The World’s Powerful Elite, Epstein avrebbe mostrato un particolare interesse per Madeleine durante gli anni in cui la Principessa risiedeva a New York.

In dichiarazioni raccolte dalla rivista svedese Svensk Dam, Halperin ha rivelato: “Quando Madeleine viveva a New York, lui diceva che era la reale più sexy del mondo e ne era ossessionato“.

Una passione che non sarebbe mai stata ricambiata da Madeleine che, con i suoi straordinari occhi azzurri e i lunghi capelli, resta sicuramente una delle Principesse più belle.

Ma c’è di più: a quanto pare Epstein non si accontentava di ammirarla da lontano. “Conosco diversi dettagli su quanto la desiderasse mentre viveva a New York, e aveva persino fatto in modo che i suoi dipendenti la spiassero segretamente”, ha assicurato Halperin.

Il suo interesse era tale che avrebbe addirittura detto ai suoi stretti collaboratori che “l’avrebbe presa”. Aveva persino “diverse foto della Principessa scattate dai suoi dipendenti. Amava i suoi piedi. Aveva decine di foto dei suoi piedi”.

Un comportamento che denota una certa inquietudine, pur precisando che non esistono prove di alcun legame o relazione tra Madeleine ed Epstein, se non il presunto interesse del finanziere in contesti privati.

Chi è la Principessa Madeleine di Svezia

La Principessa Madeleine, Duchessa di Hälsingland e Gästrikland, è la figlia più piccola di Re Carlo XVI Gustavo e della Regina Silvia di Svezia. È nata nel 1982, dopo l’erede al trono Vittoria e Carlo Filippo. È nona nella linea di successione al trono svedese. È sposata con il finanziere anglo-americano Christopher O’Neill, con il quale ha tre figli.

Prima del matrimonio è stata fidanzata per qualche anno con Jonas Bergström: un tradimento dell’uomo, nel 2010, la spinse a lasciare momentaneamente la Svezia per traslocare a New York. Nella Grande Mela ha lavorato per la World Childhood Foundation, la ONG di sua madre dedicata all’infanzia.

In America ha poi incontrato il suo attuale marito, che ha sposato nel 2013. La coppia ha vissuto i primi anni di matrimonio a Miami, per poi trasferirsi a Stoccolma. I tre figli di Madeleine – Leonore, Nicolas e Adrienne – mantengono su decisione del Re i propri titoli nobiliari anche se di fatto non hanno alcun ruolo istituzionale.

La Principessa è fortemente impegnata in cause sociali legate all’infanzia. Ha collaborato con l’UNICEF e guida una fondazione che si occupa di proteggere i bambini vittime di abusi e sfruttamento.