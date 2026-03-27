Mette-Marit di Norvegia e il tesserino di invalidità. La malattia peggiora

Mette-Marit di Norvegia tra salute in peggioramento e polemiche: ossigeno, invalidità e un’intervista su Epstein che non chiarisce e lascia dubbi

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IPA Mette-Marit di Norvegia

La Principessa Mette-Marit di Norvegia sta attraversando una fase particolarmente delicata, segnata da fragilità fisica e pressioni pubbliche sempre più intense per via del suo legame passato con Jeffrey Epstein. Senza dimenticare il figlio Marius Borg, per il quale sono stati chiesti sette anni di carcere dopo il processo delle ultime settimane (la sentenza definitiva arriverà ad aprile).

Secondo la stampa norvegese, la fibrosi polmonare di cui soffre avrebbe subito un aggravamento. Alcune immagini diffuse nei giorni scorsi hanno suscitato forte preoccupazione nel Paese: la 52enne è stata vista utilizzare l’ossigeno durante una visita ospedaliera. Un dettaglio che ha reso evidente la progressione della malattia di cui soffre ormai dal 2018 e che negli ultimi anni ha fortemente limitato la sua agenda pubblica.

È inoltre trapelata la notizia del rilascio di un tesserino di invalidità, segnale ulteriore della difficoltà nel compiere anche semplici spostamenti quotidiani. Un passaggio significativo, che fotografa la complessità della situazione sanitaria della moglie dell’erede al trono Haakon nonché madre della futura Regina Ingrid Alexandra.

La malattia di Mette-Marit di Norvegia peggiora sempre più

Le immagini pubblicate dalla rivista norvegese Se og Hør mostrano la coppia reale formata da Mette-Marit e Haakon all’uscita dall’ospedale, con un elemento che non è passato inosservato: un contrassegno di invalidità destinato al parcheggio, rilasciato con criteri particolarmente rigorosi nel Paese nordico.

Le normative prevedono infatti che il beneficiario dimostri, tramite certificazione medica, l’impossibilità o la grave difficoltà a camminare per lunghe distanze. Un requisito che la Principessa soddisferebbe pienamente. Il permesso, personale e non trasferibile, consente di parcheggiare nelle immediate vicinanze dei luoghi frequentati, sottolineando le limitazioni funzionali legate alla malattia.

Un dettaglio che, più di altri, restituisce la dimensione concreta del peggioramento delle condizioni di salute. Negli ultimi mesi, l’équipe medica aveva già parlato della possibilità di un trapianto di polmone, ipotesi che testimonia la gravità del quadro clinico.

L’intervista su Epstein e le risposte che non convincono

Parallelamente alla questione sanitaria, Mette-Marit è stata chiamata a fare chiarezza sul suo passato e sui contatti con Jeffrey Epstein. L’intervista televisiva rilasciata all’emittente pubblica norvegese ha attirato grande attenzione, ma anche numerose critiche.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Dagbladet, alla Principessa sarebbero state rivolte 32 domande, ma circa un terzo sarebbe rimasto senza risposta. Tra i temi evitati, dettagli su un incontro avvenuto a Palm Beach, una fotografia che la ritraeva con una delle vittime del finanziere e chiarimenti su eventuali regali ricevuti.

Le risposte fornite sono apparse a molti evasive. “Ci siamo conosciuti tramite conoscenze comuni”, ha dichiarato la nuora di Re Harald, rifiutandosi però di fare nomi o approfondire. Anche su eventuali ricerche personali legate a Epstein, Mette-Marit ha preferito non entrare nei dettagli: “Non ricordo, è difficile dirlo”.

Il colloquio, interrotto dopo circa venti minuti proprio a causa delle sue condizioni di salute, non ha dissipato i dubbi dell’opinione pubblica. Come ha spiegato la direttrice di NRK, Sofie Gran Aspunvik, l’emittente avrebbe voluto più tempo per approfondire. Un’occasione mancata, che lascia aperti interrogativi destinati a proseguire nel dibattito pubblico norvegese.