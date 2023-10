Madeleine di Svezia, fascino puro con l’abito blu navy

Madeleine di Svezia ha stregato tutti con un abito elegantissimo indossato in occasione del World Childhood Foundation 2023 Gala

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Mary di Danimarca, Sofia e Victoria di Svezia al gala: gli abiti da sogno

Madeleine di Svezia è una delle principesse più affascinanti del mondo. Terzogenita dei regnanti di Svezia, l’esponente della famosa casa reale europea, ha vissuto per anni oltreoceano, precisamente negli Stati Uniti d’America. Dal continente americano Madeleine di Svezia ha continuato a portare avanti gli impegni della casa reale svedese, al contrario di quanto accaduto dopo il trasferimento in California di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle.

Anche di recente, la Principessa svedese è stata impegnata con la madre, la Regina Silvia di Svezia, in un importante evento di beneficenza, che ha avuto luogo a New York. Madeleine di Svezia ha scelto per l’importante impegno mondano un outfit dall’eleganza senza tempo.

Madeleine di Svezia: regina di bellezza e di stile

Madeleine di Svezia ha deciso di vivere negli Stati Uniti d’America insieme al marito e ai suoi tre figli per molti anni. Gli esponenti della casa reale svedese, però, hanno deciso di fare ritorno in patria nel corso dell’ultimo anno. Ciononostante Madeleine di Svezia ha sempre portato avanti alcuni impegni benefici della madre, tra cui la World Childhood Foundation, per cui la Principessa svolge il ruolo di project manager.

Fonte: Getty Images

Lo scorso 16 ottobre 2023, la Principessa e la madre, la Regina Silvia di Svezia, hanno presenziato a New York a un evento della famosa fondazione benefica: il World Childhood Foundation 2023 Gala. Le due altezze reali si sono presentate alla manifestazione con degli outfit impeccabili. Madeleine di Svezia, in particolare, ha optato per un abito elegantissimo in un classico blu navy. La linea del vestito fasciava la silhouette impeccabile della principessa, lasciandole le spalle scoperte. La scollatura dell’abito era a cuore e il vestito era animato da alcune pieghe sul fianco e da uno spacco.

Madeleine di Svezia non indossava alcuna collana al collo, mentre il viso era impreziosito da un paio di orecchini a cerchio color oro. La Regina Silvia di Svezia ha optato per un abito prezioso verde smeraldo, tutto impreziosito da ricami brillanti.

Madeleine di Svezia: l’impegno benefico della principessa

Madeleine di Svezia porta avanti le battaglie della World Childhood Foundation, voluta dalla madre Silvia di Svezia. La principessa ha raccontato il recente impegno a New York con un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale: “Childhood ha ospitato un incontro alle Nazioni Unite, mettendo la protezione dell’infanzia al centro dei viaggi e del turismo sostenibili. Sono orgogliosa che noi, insieme ad altri, stiamo adottando misure per accelerare gli sforzi per rendere il settore sostenibile”.

Fonte: Getty Images

La Principessa ha voluto ringraziare tutti coloro che rendono possibili le sue battaglie benefiche, sostenendo le iniziative della fondazione della madre: “Affinché Childhood USA possa continuare a lavorare per prevenire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, abbiamo riunito i nostri amici e sostenitori… Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutti gli ospiti che hanno reso questa serata indimenticabile”.

Nel corso della serata di gala sono stati anche premiate alcune persone che si sono distinte nella lotta per la protezione dei diritti dei bambini: “Una menzione speciale ai nostri premiati per il loro straordinario contributo nel contribuire a salvaguardare e sostenere i più vulnerabili nella nostra società”.