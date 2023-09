Carlo Gustavo di Svezia, 50 anni sul trono: la nuova foto coi bellissimi nipoti

Fonte: IPA Carlo Gustavo di Svezia

Mancano pochi giorni alle celebrazioni per i 50 anni del regno di Carlo Gustavo di Svezia. Nell’attesa la famiglia reale ha condiviso una serie di ritratti storici in cui si vede il sovrano circondato da tutta la sua famiglia, tra figli, consorti e nipoti. Le immagini più solenni mostrano al centro il Re e la Regina Silvia che appaiono seduti su un divano d’epoca in una delle sale del Palazzo Reale.

Le nuove foto della famiglia reale svedese

Seduti accanto a Re Carlo Gustavo di Svezia ci sono alcuni dei suoi nipoti: i Principi Gabriel (6) e Alexander (7), figli di Carlos Felipe e Sofia di Svezia, e i Principi Leonore (9), Adrienne (5) e Nicolás (8), i tre bambini della principessa Madeleine e Chris O’Neill. In piedi ci sono i Principi Estelle (11) e Oscar (7) e accanto a loro i tre figli del monarca con i loro genitori. Il principe Carlos Felipe tiene tra le braccia il piccolo Julian, che ha solo due anni. L’abito azzurro che indossa è lo stesso che suo padre Carlos Felipe indossava in un ritratto del 1983, quando aveva quattro anni.

La seconda immagine mostra il Re con le sue due eredi, la principessa Vittoria e la nipote Estelle, entrambe destinate in futuro a prendere in mano le redini del regno svedese. Come fatto da altre Case Reali, anche la monarchia svedese ha voluto incorniciare il suo presente e il suo futuro con un ritratto delle tre generazioni in cui la Principessa Vittoria indossa un abito color nude con maniche alla francese e chignon laterale, una delle sue acconciature preferite. La sua primogenita ha invece optato per un look chic ma allo stesso tempo fresco e giovanile, arricchito da un grande sorriso.

Colpisce il fatto che Re Gustavo di Svezia abbia voluto farsi fotografare con tutti i suoi figli e nipoti, anche se alcuni di loro non fanno più effettivamente parte della Casa Reale e non svolgeranno compiti ufficiali durante i festeggiamenti del regno. Nell’ottobre 2019 il Re ha infatti stabilito che i figli del principe Carl Philip e della Principessa Sofia, così come quelli della principessa Madeleine e Chris O’Neill, non sono altezze reali e non hanno incarichi istituzionali.

I 50 anni del regno di Carlo Gustavo di Svezia

I festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del trono di Carlo Gustavo, ad oggi il più longevo monarca svedese, raggiungeranno il culmine la prossima settimana, ovvero il 15 e 16 settembre, quando verranno organizzati grandi eventi ai quali parteciperanno tutti i membri della famiglia reale nordica. Tra questi: la Regina Margherita di Danimarca, accompagnata dai principi Federico e Maria; Harald e Sonya di Norvegia, i Principi Haakon e Mette-Marit e la Regina Anna Maria di Grecia.

Carlo Gustavo di Svezia è stato incoronato Re nel 1973, in seguito alla morte del padre Gustavo Adolfo di Svezia. È stato investito della carica di sovrano nella Sala di Stato del Palazzo Reale di Stoccolma il 19 settembre 1973 ed è apparso per la prima volta al balcone del palazzo reale davanti a una folla di oltre 25mila persone. Tre anni più tardi, nel 1976, il matrimonio con la Regina Silvia.