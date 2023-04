Quando si tratta di moda, Sofia di Svezia non è seconda a nessuno. Lo ha dimostrato con i look più disparati, l'ultimo dei quali sfoggiato all'Elle-galan 2023, nel quale ha scelto di abbinare una clutch verde a un lungo abito glicine in cashmere. Di certo un azzardo, proprio come quello a cui abbiamo assistito in occasione della sua uscita a Stoccolma con il Principe Carl Philip.