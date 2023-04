Sofia di Svezia osa coi colori: completo in cashmere e clutch da 2.000 euro

Fonte: IPA Principessa Sofia di Svezia

Sofia di Svezia, 38 anni e una classe innata che si riconferma in ogni occasione. L’ultima è stata l’Elle-galan 2023, cerimonia organizzata a Stoccolma dall’omonima rivista di moda lo scorso 21 aprile e nel quale la Principessa ha presenziato in dolce compagnia del marito, il Principe Carlo Filippo. La coppia Reale ha consegnato un importante riconoscimento, ma a colpire è stato soprattutto il look colorato della splendida Sofia che ha voluto osare con un completo e un accessorio di grande impatto.

Sofia di Svezia, look colorato al gala di Elle

Il Grand Hotel di Stoccolma ha ospitato la nuova edizione dell’Elle-galan, cerimonia tanto attesa tra le celebrità del mondo della moda, organizzato dall’omonima rivista. Poteva mancare una delle icone dello stile svedese a tale evento? Naturalmente no e la bellissima Sofia di Svezia non ha minimamente deluso le aspettative.

La Principessa sa il fatto suo, complice anche il suo passato da modella. Le passerelle ormai sono soltanto un lontano ricordo, ma resta quell’impronta inconfondibile che nel tempo l’ha fatta amare a milioni di sudditi (e non solo). Stavolta la splendida Sofia ha voluto osare con i colori, giocando sui contrasti che vanno tanto di moda tra le celebs e non solo. Da sempre ambasciatrice della moda made in Sweden, ha scelto un completo in cashmere firmato Lisa Yang, brand che unisce le due anime della stilista in un delicato connubio tra Oriente e Occidente.

Fonte: IPA

Lisa Yang è specializzata in creazioni prêt-à-porter realizzate interamente in filato di cashmere e il due pezzi scelto dalla Principessa di Svezia è un vero sogno: semplice ed essenziale, in una tenue tonalità lavanda, formato da top con maniche corte leggermente a sbuffo e gonna a sirena che mette in risalto le forme perfette. L’effetto cropped si intravede appena, giocando con l’effetto-sorpresa a ogni movimento che svela la sensualità del dettaglio.

Sofia di Svezia osa con la clutch da 2.000 euro

Se il completo in cashmere è una morbida carezza soltanto a guardarlo, gli accessori indossati dalla Principessa di Svezia sono completamente agli antipodi. Sofia avrebbe potuto scegliere una classica pochette con le pailettes, che ben si addice a un look da grande soirée, o magari una borsetta in tono neutro. E invece no.

Fonte: IPA

La Principessa ha preferito spezzare la monocromaticità dell’abito con una clutch di un verde accesissimo che spicca come un faro sullo sfondo color lavanda: si tratta della Mini Pouch in pelle intrecciata di Bottega Veneta del valore di 2.000 euro. Non la solita borsetta, nonostante l’aspetto piuttosto “familiare”, bensì una creazione del direttore creativo Daniel Lee che risale al 2019 e ha letteralmente spopolato tra le celebs e sulle passerelle con la sua morbidezza. Il primo modello era extralarge, una maxi clutch da portare sottobraccio ma oggi si è evoluta in tante varianti, una più bella dell’altra.

Se la clutch è un bel colpo d’occhio, a completare il look di Sofia di Svezia ci pensano gli orecchini e i bracciali della linea di gioielli Astrid firmata Charlotte Bonde, entrambi realizzati in ottone placcato oro e ispirata ispirati all’architettura e alle opere d’arte ispano-arabe. Dulcis in fundo, l’anello Boyd di Edblad in acciaio inossidabile lucido placcato oro, dalla forma corposa e arrotondata.