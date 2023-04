Maxima d’Olanda, trench coi buchi e clutch da 3.192 euro alla Milano Design Week

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda è arrivata a Milano per il Fuorisalone. La Regina ha visitato la biblioteca degli alberi nel quartiere Isola e ha sfoggiato un trench sorprendete coi buchi firmato Claes Iversen che è perfettamente in linea con la design week. Ma non è il solo pezzo stravagante del suo look. Tra i vari accessori Sua Maestà ha optato per una clutch d’oro che vale ben 3.192 euro.

La Regina Maxima al Fuorisalone come Mary di Danimarca

Maxima d’Olanda non è la sola testa coronata a presenziare al più importante evento di design in Europa, la settimana del Salone del Mobile a Milano. Infatti, anche Mary di Danimarca è arrivata nel capoluogo lombardo per il Fuorisalone ed è già il secondo anno. Ma mentre la Principessa si è distinta grazie a un look elegante e raffinato, la Regina dei Paesi Bassi ha dato nuovamente prova di sé con un outfit decisamente creativo. Ma questo è assolutamente nel suo stile.

Maxima d’Olanda, il trench coi buchi di Claes Iversen

Maxima d’Olanda a Milano ha visitato la Biblioteca degli Alberi, passeggiando tra i prati fioriti del quartiere Isola, accompagnata dall’architetto paesaggista olandese Petra Blaisse e l’architetto Stefano Boeri. Immersa perfettamente nell’atmosfera del Fuorisalone, Sua Maestà si è presentata all’appuntamento indossando un trench beige. Fin qui niente di strano, lo spolverino con cintura in vita è il più classico dei soprabiti di primavera. Ma quello di Maxima ha una particolarità, è pieno di maxi buchi bordati col metallo.

Fonte: IPA

Il modello si chiama Pazia e fa parte della collezione 2019 dello stilista danese Claes Iversen che è tra i preferiti della Regina. I buchi sono una caratteristica di questo designer e Maxima nel 2021 indossò un suo abito da sera celeste con enormi buchi vedo non vedo. Più recentemente la Sovrana ha letteralmente incantato Macron con un abito da sera rosso fuoco sempre di Claes Iversen. Insomma lo stilista danese sta definendo il guardaroba di Sua Maestà e di certo gli outfit da lui realizzati non passano inosservati.

Fonte: Getty Images

Maxima d’Olanda, la clutch da 3.192 euro

In ogni caso, alla Milano Design Week sotto il trench a buchi Maxima indossa un tailleur pantaloni turchese, perfettamente coordinato coi fiordalisi della Biblioteca degli Alberi.

Fonte: IPA

Gli accessori sono degni di attenzione. Cominciamo dalla clutch in oro lucido, firmata Begüm Khan, modello Evil Eye, che costa 3.192 euro, proseguiamo con gli occhiali da sole di Cartier, da 819 euro, e concludiamo con le scarpe di Ferragamo, nascoste sotto gli ampi pantaloni a palazzo. Tra i gioielli spiccano gli enormi orecchini a cerchio in oro giallo che fanno da pendant con i buchi del soprabito.