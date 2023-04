Maxima d’Olanda seduce Macron: effetto nude e abito spettacolare

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda ed Emmanuel Macron

Maxima d’Olanda insieme a suo marito Guglielmo hanno accolto Emmanuel Macron e suo moglie Brigitte in viaggio di Stato nei Paesi Bassi. I Sovrani hanno dato un banchetto a Palazzo in onore del Presidente francese e della First Lady dove la Regina si è presentata con uno spettacolare abito da sera rosso fuoco con cui ha conquistato il suo ospite. Per poi presentarsi l’indomani con un altro favoloso vestito effetto nude che ha svelato le gambe perfette di Sua Maestà.

Maxima d’Olanda lascia senza fiato anche Macron

Impossibilitati a ricevere Re Carlo per i tumulti scoppiati a Parigi, Emmanuel e Brigitte Macron si sono consolati con altre teste coronate. Infatti, si sono recati ad Amsterdam per incontrare Maxima d’Olanda e suo marito Guglielmo. La coppia regale ha organizzato per i loro ospiti una cena di Stato dove la Regina ha dato il massimo di sé in fatto di stile. D’altro canto, non poteva che essere così quando a competere con lei c’è Brigitte Macron considerata una delle donne più eleganti d’Europa. Ma ad essere conquistato è stato più che altro suo marito.

Fonte: Getty Images

Maxima dOlanda è arrivata alla cena di gala con un fantastico abito da sera rosso fuoco, firmato dallo stilista danese Claes Iversen, uno dei preferiti da Sua Maestà. Si tratta di un vestito con scollatura a barca che lascia scoperte le spalle, maniche extra large a sbuffo, corpetto aderente con cintura sottile in vita e gonna ampia con piccolo strascico. Un modello decisamente imponente, ed è il caso di dirlo, regale. Il modello si chiama Princess Love e nasconde un piccolo segreto. infatti, Claes Iversen è solito realizzare di persona almeno un abito delle sue collezioni e ha scelto proprio di confezionare quello indossato dalla Regina Maxima che ha completato il suo look con una clutch in satin rossa, firmata Valentino.

Maxima d’Olanda, la tiara inestimabile

Per un outfit così importante sono necessari gioielli altrettanto prestigiosi. E così Maxima ha recuperato dal suo scrigno la preziosissima tiara fleur de lis, del gioielliere Orange. Il diadema presenta motivi floreali realizzati con diamanti incastonati nel platino. La prima colta la indossò nel 2001 in occasione del matrimonio del Principe ereditario, Haakon di Norvegia. Allora era senza le 7 perle a forma di goccia, che potrebbero essere state acquistate dalla principessa Amalia nel XVII secolo, e che invece ha sfoggiato alla cena di Stato.

Fonte: Getty Images

Macron è apparso rapito da Sua Maestà con la quale ha brindato bevendo champagne. I due sono apparsi molto in sintonia e hanno amabilmente chiacchierato, scambiandosi battute e sorrisi.

Fonte: Getty Images

Maxima d’Olanda e l’abito trasparente

L’indomani la Regina Maxima ha accompagnato Brigitte Macron alla sede della fondazione per la salute mentale MIND Us, che sostiene i giovani di 12 e 27 anni, prima di visitare la Casa di Anna Frank.

Fonte: Getty Images

Ancora una volta il rosso è protagonista nel look della Sovrana che ha indossato un soprabito color del fuoco e un sofisticato abito effetto nude grazie alla stoffa in tulle trasparente che svelava una complessa decorazione in pois rossi in rilievo. La gonna midi non è riuscita a coprire le gambe della Regina, svelate sia mentre scendeva dall’auto sia durante l’incontro alla fondazione.

Fonte: Getty Images

L’outfit, molto chic, è completato da una clutch rossa, décolleté bicolore, orecchini a cilindro bianchi esaltati dalla pettinatura raccolta. Il tutto perfettamente coordinato al tailleur pantaloni di Brigitte Macron, color blu cobalto, abbinato a una camicia bianca.