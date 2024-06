Maxima D'Olanda ha indossato di recente un abito fucsia per una cena reale ma, la sovrana è incappata in un passo falso

Fonte: IPA Maxima D’Olanda

La Regina Maxima D’Olanda non perde occasione per sfoggiare in pubblico il suo personalissimo gusto in fatto di stile, che la differenzia da tutte le altre teste coronate europee. La prima donna del paese fiammingo, infatti, sceglie, spesso, dei look colorati e di grande personalità, senza preoccuparsi di incappare in degli errori di stile. Anche di recente, Maxima D’Olanda ha scelto d’indossare un vestito fucsia acceso per un’importante cena di gala della casa reale olandese. La Regina appariva raggiante e bellissima nel suo abito elegante ma, stavolta, anche lei è stata protagonista di un passo falso nel campo della moda.

Maxima D’Olanda, il morbido abito fucsia

Maxima D’Olanda è un esempio di stile personale e accattivante. Gli outfit della Regina, infatti, sono fonte d’ispirazione per molte donne che con il look vogliono colpire nel segno, rimanendo, però, sempre elegantissime. La sovrana del regno fiammingo, infatti, spesso sceglie dei colori sgargianti per i suoi outfit, osando con tinte come il giallo fluo, il fucsia e altre tinte accese. Ma anche quando seleziona degli outfit dai colori meno vivaci, Maxima D’Olanda riesce sempre a colpire nel segno, grazie a delle scelte di stile sempre accurate, come nel caso dell’abito in chiffon con fiori, da lei indossato di recente.

Fonte: IPA

La Regina del paese fiammingo e suo marito Guglielmo Alessandro sono stati protagonisti, il 5 giugno 2024, di uno sfarzoso ricevimento al Palazzo Reale di Amsterdam. La cena di gala è stata organizzata in onore del Corpo Diplomatico d’Olanda, per ringraziare tutti coloro che lavorano per garantire la diplomazia della Corona fiamminga. Per l’occasione Maxima D’Olanda ha indossato un abito che non passava inosservato. La sovrana olandese, infatti, ha scelto un vestito fucsia, che faceva risaltare tutta la sua bellezza, per presentarsi al ricevimento reale.

L’abito della Regina era lungo ma presentava un audace spacco fino al ginocchio destro, mettendo, così, in mostra le gambe della sovrana. Il vestito era, inoltre, a maniche lunga e con un taglio in vita. Maxima D’Olanda ha indossato sotto il vestito dei collant color carne ma, malgrado la presenza delle calze, la sovrana ha deciso d’indossare delle scarpe dalla punta aperta con fascia e un incrocio sul collo del piede. Un piccolo errore di stile in un outfit elegante ma grintoso.

Maxima D’Olanda, la tiara di rubini

Maxima D’Olanda ha scelto di colpire l’attenzione dei 250 invitati a cena a Palazzo con un abito fucsia, abbinato a dei gioielli eccezionali. La Regina, infatti, ha scelto per l’occasione la famosa tiara di rubini e diamanti della casa reale olandese che presenta nel fronte un design a coda di pavone. La meravigliosa corona era abbinata a una collana, creata proprio per accompagnare il prezioso gioiello. Ma anche gli orecchini pendenti a forma di fiore presentavano un rubino al centro.

Fonte: IPA

I capelli biondi della Regina erano fermati in uno chignon basso, dietro la nuca. Il trucco era caratterizzato da tonalità accese. Il rossetto, infatti, era in una sfumatura accesa di rosa fragola, mentre il suo sguardo era sottolineato da un ombretto sfumato nero.