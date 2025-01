Fonte: IPA Anna d'Inghilterra e Maxima d'Olanda

I look sfoggiati dalle esponenti delle case reali sono fonte d’ispirazione per le scelte di stile di ogni donna. Con le loro uscite ufficiali del 22 gennaio 2025, sia Maxima d’Olanda che Anna d’Inghilterra hanno deciso di osare con degli outfit dal colore insolito: il bronzo. Se la Regina ha scelto di declinare questa tinta in un completo composto da giacca e pantalone, già utilizzato in passato, la sorella di Re Carlo III ha indossato un abito bronzo, che dava luce al suo incarnato.

Maxima d’Olanda ricicla il tailleur

Maxima d’Olanda non è nuova a giocare con i colori nei suoi look. Anzi la Regina del paese europeo seleziona, per quasi tutte le sue uscite ufficiali, degli outfit dalle tinte accese, soprattutto nei colori del giallo e del verde acceso, che sembrano essere i suoi preferiti. Ma di recente la prima donna d’Olanda ha deciso di accendere il suo look con il bronzo, una tinta difficile da portare ma che lei ha abbinato e indossato senza alcun problema.

Fonte: IPA

La Regina Maxima, infatti, è apparsa raggiante nel suo completo pantalone e giacca di Claes Iversen in una tonalità accesa di bronzo. Ma, oltre a scegliere un colore così particolare, la sovrana ha sfoggiato, nella sua ultima uscita pubblica, anche le sue doti in fatto di riciclo, visto che, ancora una volta, ha deciso d’indossare dei capi d’abbigliamento che aveva già portato in passato.

Maxima d’Olanda ha scelto un tailleur del 2016 per fare visita, il 22 gennaio 2025, allo Kansrijke Start, un centro di accompagnamento e sostegno dei neonati e delle giovani mamme nei primi giorni dopo il parto, per essere certi che tutti i nuovi arrivati possano vivere nelle medesime condizioni di vita.

Per l’occasione speciale la Regina ha abbinato il suo completo bronzo con un semplice dolcevita grigio scuro, al contrario del passato, quando aveva avvicinato al tailleur una camicetta verde smeraldo o uno maglia bordeaux. La sovrana ha scelto anche delle scarpe col tacco grigie di Gianvito Rossi, ma in una tonalità più chiara, rispetto al pullover, e nella stessa tonalità era anche la mini bag che portava sotto il braccio, adornata da delle borchie e firmata da Valentino.

Il punto più originale di tutto l’outfit era, in ogni caso, il paio d’orecchini scelto da Maxima d’Olanda, a forma di fiori e completamente ricoperti da gemme. L’accessorio, anch’esso in bronzo, era disegnato da Begum Khan.

Anna d’Inghilterra, l’abito fuori dagli schemi

Al contrario di Maxima d’Olanda, solitamente Anna d’Inghilterra sceglie dei capi d’abbigliamento più classici e meno originali per comporre i suoi outfit. Durante la sua visita in Sud Africa, però, la Principessa ha deciso di stupire indossando un abito sotto al ginocchio color bronzo.

Fonte: IPA

Il capo d’abbigliamento era stato già sfoggiato dalla sorella di Re Carlo III in occasione del Royal Ascot del 2022 e, questa volta, Anna d’Inghilterra ha deciso d’indossarlo per visitare un monumento ai caduti di Cape Town.

Il vestito, con le maniche fino al gomito, era aderente nella parte superiore e poi scendeva morbido in quella inferiore. La Principessa ha completato il suo look con un paio di ballerine bianche e una sciarpa lunga oro. La sorella del Re ha accompagnato l’abito anche con una collana di perle e un paio d’occhiali da sole sportivi.