A volte anche le Regine vogliono sorprendere con il look. Di recente sia Mary di Danimarca che Maxima d'Olanda hanno deciso d'indossare un completo originale

Regine e Principesse sono sempre sotto gli occhi di tutti e i loro gesti e parole sono commentate dalla stampa internazionale. Ma anche i look che le teste coronate selezionato per le loro uscite pubbliche sono fonte d’interesse e d’ispirazione per molte donne di tutto il mondo. Alcuni membri delle case reali diventano, infatti, delle vere e proprie icone di stile e i loro outfit vanno a ruba sugli scaffali. Questo è il caso, a esempio, di Kate Middleton, il cui look sobrio, ricercato e, a volte, anche riciclato, viene copiato da sudditi e non.

Ma anche le Regine Mary di Danimarca e Maxima d’Olanda hanno dimostrato, nelle loro numerose apparizioni pubbliche, di saper dettare legge in fatto di moda, apparendo sempre impeccabili ma mai banali. Così è stato anche di recente quando entrambe hanno sfoggiato un completo pantalone, fuori dalle righe.

Mary di Danimarca, il tailleur è floreale

Mary di Danimarca è Regina del paese europeo solo da un anno e mezzo ma già ha dimostrato, in diverse occasioni, la sua stoffa da sovrana. La prima donna del regno partecipa spesso a eventi pubblici, anche senza il marito Re Federico e, sempre, si dimostra all’altezza dell’occasione.

Il 3 settembre 2025, in particolare, ha presenziato ai Research Awards presso il New Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, come svelato dalla pagina social di Palazzo: “Sua Maestà la Regina ha consegnato i Carlsbergfondet’s Research Awards 2025 insieme al Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Christina Egelund. I destinatari di quest’anno sono il professor Klaus Mølmer dell’Istituto Niels Bohr dell’Università di Copenaghen e il professor Claes Holger de Vreese, direttore del Centro di Democrazia Digitale dell’Università di Syddansk”.

La Regina ha premiato coloro che si sono distinti nel mondo della ricerca, destinando loro un premio di due milioni di corone per portare avanti i loro importanti studi. La sovrana è apparsa più bella che mai all’importante evento con indosso un tailleur nero, impreziosito da stampe floreali.

Il coordinato era composto da un pantalone con taglio ampio dritto e una blusa morbida con scollo a V e chiusura a portafoglio. Il completo, firmato da Etro, presentava dei disegni nei toni del fucsia, del viola, del verde e dell’arancione, che creavano un forte contrasto con il nero di fondo.

Mary di Danimarca ha completato il suo look con delle scarpe col tacco di Gianvito Rossi e una clutch di Sergio Rossi. Molto evidente la collana scelta dalla sovrana, con cordino beige e grande ciondolo centrale in madreperla.

Maxima d’Olanda, il completo blu

Come la collega danese, anche la Regina Maxima d’Olanda è stata impegnata in un evento pubblico di recente. Il 4 settembre 2025, infatti, si è recata a Leida per portare avanti il suo progetto che propone la musica nelle scuole.

Per l’occasione la sovrana ha deciso di rompere ancora una volta le regole classiche dello stile, indossando un tailleur dal design moderno. Maxima d’Olanda ha scelto, infatti, un completo composto da pantalone a vita alta e taglio morbido, accompagnando con una particolarissima giacca con le mezze maniche e diverse tasche sul davanti. A completare il look un paio di scarpe col tacco e una pochette in tinta.