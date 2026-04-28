Maxima d’Olanda si scatena sui pattini, ma non rinuncia allo stile con l’abito in chiffon

IPA Maxima d'Olanda festeggia il Giorno del Re

Maxima d’Olanda non perde occasione per stupire e lo ha fatto anche durante il Koningsdag 2026, quello che possiamo tradurre come “Giorno del Re”. Si è divertita insieme al marito e alle splendide figlie, ha sfoggiato un look impeccabile in uno dei suoi colori preferiti e, come se non bastasse, si è scatenata sui pattini come una ragazzina. Una giornata a Dokkum che ha coinvolto la popolazione locale, orgogliosa di una Sovrana così “sportiva” e fuori dalle righe.

Maxima si scatena sui pattini per il compleanno di Re

Quest’anno la scelta per il Koningsdag è caduta sulla pittoresca città di Dokkum, famosa per il suo legame con il pattinaggio e la leggendaria maratona Elfstedentocht.

Una giornata che è stata il mix perfetto di impegni ufficiali e puro divertimento, a cominciare proprio dalla Famiglia Reale che, accolta dall’inno frisone e dal calore dei sudditi, non si è limitati a guardare, ma ha partecipato attivamente a giochi tradizionali come il kaatsen (una sorta di pallamano), visitando i laboratori artigiani della città.

Il momento più memorabile? Senza dubbio quando Re Willem-Alexander, la Regina Maxima e la piccola di casa, la Principessa Ariane, hanno messo ai piedi i pattini, scatenandosi in pista.

IPA

Il Re, che nel 1986 partecipò alla grande maratona del ghiaccio sotto falso nome, ha mostrato tutta la sua agilità, ma è stata la Sovrana a incantare tutti, scivolando sul ghiaccio con il sorriso smagliante che la contraddistingue, incurante dell’outfit decisamente poco “tecnico”.

Lo splendido abito in chiffon giallo ocra

E a proposito di outfit, merita un momento d’attenzione lo splendido abito sfoggiato da Maxima d’Olanda, che ha puntato su una tonalità energetica come il giallo ocra. Un omaggio ai colori della città di Dokkum, ma anche un ottimo modo per non passare inosservata e che l’ha resa immediatamente riconoscibile tra la folla.

IPA

La Regina ha sfoggiato il modello Tokai di Natan Couture, il suo brand preferito, realizzato in un impalpabile chiffon di seta con collo a fiocco e dettagli arricciati in vita. Per proteggersi dalla brezza frisona, ha indossato la sua mantella reversibile beige e cammello, sempre di Natan, abbinando anche l’ampio cappello scenografico di Fabienne Delvigne. A completare il tutto ci hanno pensato le décolleté in suede giallo di Gianvito Rossi e una mini clutch coordinata firmata Maria La Rosa.

Amalia, Alexia e Ariane bellissime, come la mamma

Se è vero che Maxima non è passata inosservata, le sue bellissime tre figlie non sono state da meno. Tre giovani donne, ognuna con uno stile diverso, perfette rappresentanti della nuova generazione di Royal, sempre pronte a “saccheggiare” il guardaroba della madre.

IPA

La futura Regina, Amalia, ha scelto la sicurezza di un tailleur rosso vibrante di Max Mara, a cui ha abbinato la clutch dorata Inseparable di Sarah’s Bag, una delle preferite della madre. Alexia, la “ribelle” di famiglia, ha optato per un abito rosso di Helsa Studio abbinato a un grintoso giubbotto in suede marrone, con stivali alti di Gianvito Rossi e una clutch “rubata” alla Regina, il modello col dettaglio del peperoncino. Infine Ariane, la piccola di casa, ha scelto la freschezza del made in Italy indossando un completo bianco in pizzo macramè firmato Twinset Milano, con la borsa Micro Riviera di Marina Raphael, già vista indosso alle sorelle maggiori.