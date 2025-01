La storia d’amore di Maxima e Willem-Alexander d’Olanda

Fonte: IPA Il Re Willem-Alexander e la Regina Maxima d'Olanda

Non c’era alcuna probabilità che Maxima Zorreguieta Cerruti diventasse la moglie di un futuro monarca europeo, ma, nel 1999, a Siviglia, il caso, o il destino, ha cambiato le sorti facendogli incontrare il principe azzurro.

La storia d’amore tra Maxima Zorreguieta e Willem-Alexander dei Paesi Bassi è un racconto affascinante che intreccia destini provenienti da continenti diversi, culminando in un’unione che ha modernizzato la monarchia olandese. Il loro percorso, segnato da incontri fortuiti, sfide politiche e un profondo legame personale, è una vera fiaba moderna che racconta come l’amore, a volte, può superare barriere culturali e storiche.

L’incontro alla fiera di Siviglia

Nell’aprile del 1999, durante una festa nei giorni della celebre Feria de Abril di Siviglia in Spagna, Maxima Zorreguieta, una giovane economista argentina, incontra per la prima volta Willem-Alexander, allora Principe d’Orange. In quell’occasione, l’erede al trono si presenta semplicemente come “Alexander”, senza rivelare immediatamente la sua identità reale.

Quando successivamente le svela di essere il Principe d’Orange, Maxima pensa inizialmente ad uno scherzo. Tre settimane dopo, si rivedono a New York, dove Maxima assume la vicepresidenza del dipartimento dei mercati emergenti della banca Dresdner Kleinwort Benson.

La frequentazione si fa rapidamente seria, ma Maxima tiene nascosta ai genitori l’identità del fidanzato: “Ogni volta dicevo loro qualcosa di diverso (su Willem-Alexander), ma a un certo punto non c’era altro da fare che dire: ‘È il Principe dei Paesi Bassi’”.

Le origini di Maxima

Nata il 17 maggio 1971 a Buenos Aires, figlia maggiore di Jorge Zorreguieta e della sua seconda moglie, Maria del Carmen Cerruti, Maxima Zorreguieta proviene da una famiglia di origini basche e italiane. Si laurea in economia e intraprende una carriera nel settore finanziario, lavorando per diverse istituzioni internazionali, tra cui la Deutsche Bank. La sua formazione e l’esperienza professionale le conferiscono una solida reputazione nel mondo della finanza.

Gli ostacoli a corte

La storia d’amore rimane inizialmente segreta, e i due amanti si incontrano in giro per il mondo, al riparo dalla curiosità. Nell’agosto 1999, Maxima presenta Willem-Alexander ai suoi genitori e le voci su una storia d’amore tra i due cominciano a diffondersi sulla stampa e così iniziano le polemiche. Il coinvolgimento del padre di Maxima nella dittatura Videla sconvolge i sudditi olandesi e non solo. La notizia scatena un dibattito nazionale nei Paesi Bassi e tutti si chiedono se Maxima possa essere adatta come futura regina.

Jorge Zorreguieta ha sempre negato di sapere qualcosa sui crimini commessi sotto il regime e non è mai stato condannato, a differenza del dittatore Videla che è morto in carcere nel 2013. Il padre di Maxima ha ricoperto la carica di segretario di Stato per l’agricoltura, l’allevamento e la pesca, sotto la dittatura del generale Videla, tra il 1976 e il 1981.

Una parte di olandesi chiede che Willem-Alexander rinunci ai suoi diritti al trono se vuole sposare questa donna, come ha fatto Edoardo VIII, il duca di Windsor, per convolare a nozze con Wallis Simpson.

Nel maggio del 2000, Maxima si trasferisce in Belgio, per lavorare presso l’Ufficio di rappresentanza dell’Unione Europea della Deutsche Bank a Bruxelles. L’anno successivo, Willem-Alexander chiede a Maxima di sposarlo, mentre pattinano sul ghiaccio al palazzo Huis ten Bosch. Il Principe è determinato a difendere questo amore: “Ho trovato in Maxima una persona straordinaria, piena di vita, ammirevole e coraggiosa, e so che è con lei che voglio trascorrere il resto della mia vita”.

Il 30 marzo 2001, la Regina Beatrice annuncia ufficialmente il fidanzamento tra il figlio Willem-Alexander e Maxima, schierandosi a favore della coppia: “Sono molto orgogliosa e felice di annunciare il fidanzamento di mio figlio Willem-Alexander con Maxima Zorreguieta. È una giovane donna intelligente, moderna e fedele. […] Mio marito ed io siamo assolutamente fiduciosi che Maxima e Willem-Alexander si sosterranno e si completeranno a vicenda nei compiti che li attendono. Ci rallegriamo della loro felicità”.

Le polemiche non si placano e viene aperta anche un’inchiesta dal parlamento, condotta dal professor Michiel Baud. Il professore afferma che, ovviamente, la futura regina all’epoca non era a conoscenza dei fatti visto che frequentava la scuola elementare; concludendo che, sebbene Jorge Zorreguieta non sia stato direttamente coinvolto nelle atrocità del regime, è altamente improbabile che ne fosse all’oscuro. Di conseguenza, i genitori di Maxima decidono di non partecipare al matrimonio.

Il Royal wedding

Il 2 febbraio 2002, Willem-Alexander e Maxima si uniscono in matrimonio ad Amsterdam. La cerimonia civile si svolge presso il Beurs van Berlage, seguita da quella religiosa nella Nieuwe Kerk. L’assenza dei genitori è un duro colpo per Maxima che in un’intervista racconta: “Come figlia trovo terribile che mio padre non sia presente, ma è così che stanno le cose e capisco i sentimenti degli olandesi sulla questione. Quando saremo in chiesa, dobbiamo dire: ‘Questo è il nostro giorno’. Penso che non vedrò nessuno tranne Alexander”.

L’evento si celebra con grande entusiasmo e partecipazione da parte del popolo olandese e anche con alcune proteste. In occasione del matrimonio, Maxima acquisisce anche la cittadinanza olandese, mantenendo quella argentina, e riceve il trattamento e il titolo di “Sua Altezza Reale Principessa Maxima dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau, Signora van Amsberg”.

Dalla loro unione nascono tre figlie e i loro nomi iniziano tutti per a: Catharina-Amalia, erede al trono, nata nel 2003, Alexia, arrivata nel 2005 e Ariane, la più piccola, venuta al mondo nel 2007.

Il Re e la Regina dei Paesi Bassi

Il 30 aprile 2013, la Regina Beatrice abdica in favore di Willem-Alexander, che diventa così il primo re dei Paesi Bassi dopo oltre un secolo di regine. Maxima assume il ruolo di regina consorte, distinguendosi per il suo impegno in cause sociali e per la sua vicinanza al popolo olandese.

Riguardo al suo ruolo di Regina consorte, Maxima afferma: “Sono profondamente orgogliosa di sostenere mio marito e di lavorare con lui per rendere il nostro Paese più forte. È un leader sensibile e un grande padre”.

Nel corso degli anni, Willem-Alexander e Maxima hanno conquistato il cuore dei cittadini olandesi. La loro presenza a eventi pubblici, dove appaiono sempre affiatati e sorridenti, ha rafforzato l’immagine di una coppia moderna e accessibile. La loro autenticità e il loro impegno verso il Paese contribuiscono ogni giorno a consolidare la popolarità della monarchia nei Paesi Bassi.

Una serie tv dedicata a Maxima

La storia di Maxima ha ispirato anche una produzione televisiva. Nel 2024, la miniserie “Maxima” ha debuttato nei Paesi Bassi e anche in Italia, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita, dalle origini in Argentina fino al fidanzamento con Willem-Alexander. La serie ha riscosso successo, evidenziando l’interesse continuo del pubblico per la vita della Regina.

La storia d’amore tra Maxima e Willem-Alexander non è solo un racconto romantico, ma rappresenta anche l’evoluzione della monarchia olandese in un contesto moderno e globalizzato. Maxima con il suo sorriso contagioso, i suoi outfit sgargianti e il suo essere aperta ed espansiva ha portato colore e calore nell’antica monarchia nordica.