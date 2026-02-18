Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Regina Maxima d'Olanda ha reinventato il suo abito tartan riciclato

La Regina Maxima d’Olanda ci regala ancora una lezione di stile che profuma di consapevolezza e classe senza tempo. Il 17 febbraio 2026 si è recata in visita presso un centro di accoglienza per cittadini dell’UE ad Amsterdam, scegliendo di attingere al suo leggendario guardaroba.

Di fatto l’ennesima conferma di come il vero lusso stia nel saper valorizzare i propri capi del cuore. Grande protagonista del suo look, un ben noto abito tartan, che avevamo già amato in passato e che oggi torna a splendere con nuovi abbinamenti.

Il Franka Dress tartan di Maxima d’Olanda

Scendendo nel dettaglio, l’abito indossato da Maxima d’Olanda è il Franka Dress della Maison Natan Couture. Parliamo di una delle firme preferite della sovrana, realizzando in lana, con una stampa a quadri nei toni neutri del beige e del marrone.

IPA

Un capo sofisticato, esaltato da svariati dettagli:

collo impreziosito da un fiocco morbido (pussy-bow);

cintura coordinata a sottolineare elegantemente la silhouette;

lunghezza midi;

maniche leggermente a sbuffo sui polsini.

Il segreto dello stile

Sappiamo bene che il tartan è un pattern decisamente tradizionale. Maxima sa però benissimo come renderlo “proprio” e un po’ più attuale con degli accessori. Per quest’occasione ha deciso di puntare tutto sulla sfumatura del merlot. Di fatto è stato creato un caldo contrasto con la base neutra del capo:

stivali alti in pelle color bordeaux, modello Laura 85 di Gianvito Rossi, ideali per dare un tocco moderno a un outfit classico;

borsa a spalla con tracolla in pelle burgundy, firmata Natan, con un richiamo perfetto alle calzature;

gioielli a illuminare il volto, con orecchini e un anello in smalto rosso e pietre coordinati, firmati Roberto Coin.

Tutti i ricicli dell’abito tartan

Come detto, l’abito tartan sfoggiato dalla Regina Maxima d’Olanda non è affatto una novità. Si potrebbe parlare di un must del guardaroba reale. La sovrana infatti ama reinterpretarlo. Lo abbiamo visto per la prima volta a novembre 2020 e poi ancora nel 2022, per ben tre volte, in occasione di diversi impegni ufficiali.

IPA

A novembre 2022, ad esempio, l’aveva scelto per la presentazione di un rapporto sulle PMI. L’ultima apparizione, prima di quella del 17 febbraio 2026, risale a poco più di un anno fa. Era febbraio 2025 e la sovrana era in visita a Washington. Allora lo aveva abbinato a un maestoso cappotto bordeaux di Max Mara. Un dato che conferma come questo specifico accostamento cromatico sia uno dei segreti di stile di Maxima, così da rendere il tartan tanto regale quanto contemporaneo.