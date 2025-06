Maxima d’Olanda radiosa a Praga con l’abito modificato all’ultimo minuto

La Regina ha optato per un look riciclato e total white, arricchito da uno splendido copricapo e una spilla di perle

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda a Praga

Maxima d’Olanda sa come attirare l’attenzione con il suo stile. Durante la sua visita di Stato nella Repubblica Ceca con Re Guglielmo Alessandro, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle reali meglio vestite al mondo. Ha scelto un elegante abito bianco dalla silhouette aderente, con maniche a tre quarti e lunghezza midi, che aveva già indossato in precedenza.

Il look monocromatico, semplice ma sofisticato, ha messo in risalto la sua figura e le ha fatto guadagnare punti per il suo impegno a favore della moda circolare. Non è la prima volta che Maxima rielabora capi del suo guardaroba per dar loro nuova vita, una tendenza che ha ormai preso piede tra le royal.

L’abito riciclato e modificato di Maxima d’Olanda

Il primo evento a cui hanno partecipato il Re e la Regina dei Paesi Bassi in Repubblica Ceca è stata una cerimonia di benvenuto al Palazzo Presidenziale di Praga, tenuta dal Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, e dalla First Lady Eva Pavlová. E qui, ancora una volta, Maxima d’Olanda ha optato per un capo riciclato.

Una creazione esclusiva del couturier olandese Jan Taminiau che la Regina aveva sfoggiato due anni fa all’incoronazione di Carlo d’Inghilterra. Si tratta di un modello in crêpe bianco con fodera in organza e un motivo floreale ricamato a mano sulla parte superiore, con maniche lunghe e cintura.

Maxima era indubbiamente una delle meglio vestite all’evento che si è tenuto nel 2023 all’Abbazia di Westminster. E il suo fascino è rimasto immutato. Non tutti sanno, però, che questo elegante quanto raffinato abito ha subito un cambiamento dell’ultimo minuto, quando il Re optò per un dress code più rilassato, ponendo così fine a una tradizione secolare che imponeva alle dame reali di indossare un lungo abito bianco durante l’incoronazione.

Poiché fino all’ultimo momento c’era ancora incertezza sull’opportunità per le dame di indossare abiti lunghi, Taminiau creò per Maxima un abito lungo fino ai piedi. Quando l’argentina scoprì che si poteva indossare un abito più corto, decisero di accorciare il modello tagliando così la stoffa in eccesso.

Fonte: Getty Images

Maxima ci ha poi aggiunto un tocco di teatralità, con un ampio copricapo a piattino inclinato con fiocco, realizzato in rafia, che, a seconda dell’angolazione, le oscurava completamente il viso e le impediva di vedere la persona alla sua destra.

Forse un modello più piccolo sarebbe stato più comodo, ma sappiamo tutti che la moglie di Guglielmo Alessandro ama gli accessori vistosi ed esagerati. E li sfoggia tutte le volte che ne ha l’occasione.

La Regina ha completato il suo look con delle décolleté Natan che combinano pelle bianca e vinile, una nuova borsa intrecciata, guanti in pelle e un piccolo ventaglio.

Fonte: Getty Images

Per quanto riguarda i gioielli, ha indossato diversi pezzi di diamanti e perle. Impossibile non notare la spilla con un nastro di diamanti a forma di fiore da cui pende una grande perla. Aveva anche degli orecchini della collezione reale e un anello con un’altra vistosa perla.

Fonte: Getty Images

Maxima d’Olanda regina di stile

La Regina Maxima ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per uno stile elegante ma consapevole. Riutilizzando capi e scegliendo stilisti sostenibili, continua a raccogliere consensi ed elogi sia per il suo look che per il suo messaggio. E sebbene il suo copricapo non sia sicuramente il più pratico, la 54enne ha chiarito di non aver paura di correre rischi in fatto di moda.