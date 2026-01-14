Maxima d’Olanda, una Regina acqua e sapone: i 3 look senza trucco

La Regina Maxima d'Olanda sorprende con nuovi look minimalisti e trucco naturale, mostrando pelle luminosa e stile sofisticato senza eccessi

Da Regina più colorata d’Europa a Regina acqua e sapone il passo è breve. Nota per le sue scelte audaci e cromaticamente brillanti, Maxima d’Olanda ha deciso di inaugurare il 2026 con un cambio di rotta che non è passato di certo inosservato. La moglie di Re Willem-Alexander ha partecipato a tre eventi in cui ha sorpreso tutti, rinunciando quasi completamente al trucco e adottando un approccio più sobrio e nature.

Le foto di Maxima d’Olanda senza trucco

Lo scorso 12 gennaio, il Palazzo Reale di Amsterdam ha ospitato l’apertura ufficiale del Capodanno reale, un evento che segna l’inizio del programma annuale della monarchia olandese. Come da tradizione, il Re e la Regina dei Paesi Bassi hanno accolto ospiti e fotografi con la consueta eleganza, ma quest’anno Maxima ha lasciato il segno.

L’outfit della Regina per il ricevimento inaugurale è stato un trionfo di sobrietà chic: cappotto di lana di media lunghezza, maglione e pantaloni sartoriali nello stesso tono, perfettamente armonizzati per un effetto semplice, pratico e lusinghiero.

Anche il beauty look ha seguito lo stesso fil rouge: zero mascara, terra o rossetto. Al loro posto, una pelle luminosa, resa impeccabile da una routine di skincare curata e sublimata da una BB, o forse CC cream, dal finish satinato. I capelli, lisci e sciolti, completavano la mise di una Regina naturale, elegante nella sua semplicità.

Per il secondo impegno della giornata, Maxima ha optato per un ensemble di Natan – uno dei suoi brand preferiti – già sfoggiato in precedenti occasioni.

Come si vede nelle foto del carosello condiviso su Instagram dalla casa reale, gonna azzurra abbinata a una camicetta dello stesso stilista, impreziosita da gioielli con pietra di luna e diamanti e tacchi a spillo Gianvito Rossi. Tutto in perfetta sintonia cromatica.

Il trucco, pur presente in forma discreta con un lieve accento sugli occhi, ha confermato quello che sembra essere il nuovo mantra della sovrana: la bellezza naturale è il vero lusso.

Il terzo look naturale della Regina in meno di 24 ore ha confermato la scelta consapevole del minimalismo: durante l’arrivo del corpo diplomatico al Palazzo Reale Maxima ha indossato un cappotto in tweed blu Klein su un abito verde smeraldo, già visto in precedenti eventi, giocando con la vivacità dei colori ma mantenendo la sobrietà nel beauty look.

Ancora una volta, nessun fondotinta, cipria o rossetto: la pelle sana e luminosa della 54enne brillava senza alcun tipo di arteficio. Solo le sopracciglia, leggermente più definite, dimostravano che anche un piccolo dettaglio può fare la differenza.

L’ennesima lezione di stile firmata Maxima: a volte meno è davvero di più.

Maxima d’Olanda e la recente vacanza in Argentina

Queste prime apparizioni pubbliche hanno segnato per Maxima d’Olanda la fine della sua lunga vacanza in Argentina. La sovrana resta vicina al suo Paese natale, dove si reca appena può con il marito e con le sue tre figlie.

Una vera e propria tradizione per la famiglia reale: ogni anno si vola in Sud America. Per Maxima è l’occasione per rivedere i suoi parenti e in particolare la madre Maria del Carmen Cerruti.

Secondo quanto riportato dai media argentini, il soggiorno della Regina è stato del tutto tranquillo e discreto, sebbene la sua presenza, così come quella del Re olandese e prole “abbia suscitato un notevole interesse tra gli abitanti della Patagonia e i turisti della zona”.