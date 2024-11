Maxima d'Olanda ha indossato, di recente, un completo senape che aveva già scelto anche in passato per diversi altri eventi pubblici ufficiali

Fonte: IPA Maxima d'Olanda

La Regina Maxima d’Olanda non perde occasione per impegnare il suo tempo nella promozione di cause benefiche e, anche di recente, ha voluto sottolineare il problema dell’equità finanziaria, in occasione di un suo impegno pubblico a Zoetermeer. Per presenziare all’evento, la Regina ha scelto d’indossare, nuovamente, il completo giallo senape, che ha già utilizzato, diverse volte, in passato. Anche in quest’ultimo appuntamento ufficiale, il capo d’abbigliamento ha reso Maxima d’Olanda raggiante e luminosa, come non mai.

Maxima d’Olanda, il completo senape

Maxima d’Olanda è tornata, di recente, da un viaggio ufficiale a Singapore, dove ha partecipato a diversi eventi, anche in veste di difensore speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la salute finanziaria (UNSGSA), ruolo che le è stato assegnato negli ultimi mesi. Tornata in patria, la Regina si è recata, il 13 novembre 2024, a Zoetermeer, dove ha visitato l’istituto di cura Ipse de Bruggen, per far sentire la sua voce sul tema del divario previdenziale tra uomini e donne.

In questa sua ultima uscita, Maxima d’Olanda ha indossato un completo color senape, che dava luce a tutta la sua figura ed era composto da pantalone, giacca e blusa in tinta. Il capo d’abbigliamento era firmato da Natan, una casa di moda amata dalla sovrana. Il capospalla del coordinato era lungo fino al ginocchio, senza bottoni e la Regina lo portava appoggiato sulle spalle.

Fonte: IPA

Il pantalone del completo, invece, si apriva in un orlo ampio e lungo nella parte inferiore, mentre seguiva le forme perfette della sovrana, in quella superiore. La blusa di Maxima d’Olanda, invece, era aderente e con una scollatura drappeggiata con arricciatura sul lato sinistro e scollatura leggermente a barchetta. Il capo d’abbigliamento aveva le maniche lunghe fino al gomito, lasciando scoperti, così, i meravigliosi gioielli indossati, ai polsi, dalla sovrana.

Fonte: IPA

La prima donna d’Olanda, infatti, ha accompagnato il suo look colorato, con un preziosissimo anello, formato da tre fili di diamanti e una pietra color ambra centrale, ma anche con un bracciale rigido, decorato dal disegno di un cuore e con un altro gioiello da polso in cordino verde. Nell’altro braccio, invece, la sovrana indossava un elegante orologio da donna, con cinturino nero.

Particolare anche la scelta delle scarpe della Regina che, si scorgevano a mala pena, sotto l’orlo largo del pantalone. Si trattava di un paio di calzature marrone chiaro, dal design sportivo.

Maxima d’Olanda ricicla il completo senape

Non è la prima volta, però, che Maxima d’Olanda sceglie il color senape per un evento importante, ma la Regina del paese europeo si è già mostrata in pubblico, diverse volte, anche, proprio, con questo specifico completo, dimostrando di essere, anche una vera e propria regina del riciclo.

Il 16 aprile 2020, infatti, Maxima d’Olanda aveva già indossato i pantaloni del completo senape, accompagnandoli con capi d’abbigliamento molto originali. La sovrana, infatti, in quell’occasione, ha indossato una camicetta verde albero, con decori panna sul davanti, e borsa e scarpe in tinta. La Regina ha completato il look con un cappotto al ginocchio con fantasie multicolor.

Fonte: IPA

Il completo è riapparso più tardi nel 2020, a novembre, in occasione di una visita della sovrana al parco residenziale Willem van den Bergh. In quest’occasione, Maxima d’Olanda ha indossato, oltre al pantalone, anche la blusa senape, arricchendola con una spilla color oro con decori a forma di farfalle sulla spalla destra.

Fonte: IPA

La Regina ha scelto di completare il look con un cappotto a scacchi giallo e blu, abbinato al colore delle scarpe scelte per l’occasione.

Fonte: IPA

Di nuovo nel 2022, per visitare la Paashuis and the Proeverij Streams, Maxima d’Olanda ha rispolverato il completo color senape, sempre accompagnandolo con il caldo cappotto bicolore e con scarpe col tacco blu.