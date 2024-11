Il look di Maxima d'Olanda per la sua seconda giornata di visita a Singapore. La Regina ha scelto un abito oro con stampe floreali verdi e parure di perle nere

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

La Regina Maxima d’Olanda si trova in viaggio di stato a Singapore per prendere parte a un’importante manifestazione internazionale: il Singapore Fintech Festival. La sovrana del paese europeo, infatti, negli ultimi tempi, ricopre anche un altro importante ruolo, essendo stata designata come difensore speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la salute finanziaria (UNSGSA).

La moglie di Re Guglielmo Alessandro, quindi, ha deciso di compiere questa trasferta anche per provare a promuovere un accesso equo a tutti agli strumenti finanziari e all’alfabetizzazione, attraverso l’utilizzo della tecnologia, necessaria, in molti casi, per garantirsi un giusto futuro.

Nel suo secondo giorno di visita nel paese asiatico, Maxima d’Olanda ha scelto d’indossare un look molto particolare, più azzardato del solito, declinato nelle tinte dell’oro e del verde.

Maxima d’Olanda, il look color oro

Maxima d’Olanda sta partecipando al Singapore Fintech Festival, che avrà luogo, nel paese asiatico, dal 6 all’8 novembre 2024. Nel corso della manifestazione, la sovrana ha anche incontrato il primo ministro del paese, Lawrence Wong, al palazzo presidenziale di Istana, presentandosi all’importante appuntamento con un look che, di certo, non la faceva passare inosservata.

Fonte: Getty Images

La Regina, infatti, ha indossato, per l’occasione importante, un abito di seta color oro, con le maniche lungo fino al suo gomito, dal taglio leggermente ampio. Il vestito s’allungava fin quasi alle ginocchia della sovrana ed era in un modello dritto, arricchito da stampe a forma di foglie, di colore verde.

L’accostamento delle due tinte, però, non sembrava del tutto convincente e il look in generale appariva un po’ eccessivo anche per Maxima d’Olanda che, in ogni sua uscita pubblica, ha sempre dimostrato di saper dosare originalità e classe. L’abito della sovrana era modellato da un cinturino marrone, che la Regina indossava in vita ed era firmato da Natan, una firma di moda belga, da lei molto apprezzata.

Maxima d’Olanda, gli accessori

Maxima d’Olanda ha scelto un outfit, completamente declinato nelle tonalità dell’oro, per il suo ultimo impegno ufficiale a Singapore. Oltre al vestito con stampe floreali, infatti, la Regina ha indossato un paio di scarpe décolleté col tacco, color lime, che riprendevano la tinta dei decori dell’abito.

La sovrana del paese europeo ha accompagnato il suo look con una parure di perle nere, composta da collana e orecchini. Alla mano sinistra, Maxima d’Olanda ha indossato anche un orologio elegante, con cinturino in pelle nera e un anello in oro bianco, mentre nel braccio sinistro della Regina si trovavano alcuni bracciali.

La sovrana ha scelto di non fermare la sua chioma in un’acconciatura, lasciando i suoi capelli biondi sciolti e con la riga sul lato sinistro, creando, così, un ciuffo. Come sempre, Maxima d’Olanda ha sottolineato il suo sguardo con un trucco smokey eye in tonalità scure, mentre per le labbra ha scelto una tonalità di rossetto nude.

La Regina è apparsa radiosa e sorridente all’importante meeting, dimostrandosi pronta a difendere i diritti di tutti per ottenere un mondo più equo nel campo degli strumenti finanziari. Anche di recente, la sovrana aveva scelto un’altra tinta molto accesa, il rosso, per presenziare a un altro evento della Corona Olandese.