Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda ha scelto il rosso per la sua ultima apparizione pubblica, a Hoofddorp, dove si è recata per fare visita a un’organizzazione di beneficenza e per partecipare a un seminario contro la povertà, organizzato da Strong Together, argomento, questo, che le sta molto a cuore. Per dare il suo supporto all’importante causa, la Regina ha scelto un outfit rosso fuoco, che accendeva la sua bellezza naturale. Un dettaglio del look, però, rendeva il tutto particolarmente originale, come consueto per Maxima d’Olanda, che ama inserire degli accessori o dei particolari sorprendenti in ogni suo outfit.

Maxima d’Olanda, il cappotto con colletto arricciato

Maxima d’Olanda è sempre in prima linea nei diversi impegni della Casa Reale del paese europeo, mostrandosi una sovrana vicina alle esigenze del popolo e suo agio in mezzo alla gente. In ogni sua uscita pubblica, infatti, la Regina dimostra di essere in grado di ricoprire il suo importante ruolo, ma anche di sapersi non prendere troppo sul serio, quando la situazione lo richiede. Come di recente, quando, in una delle sue ultime uscite pubbliche, si è messa a servire birre per i sudditi presenti.

Ma, tra le diverse qualità di Maxima d’Olanda, c’è certamente anche il suo innato gusto in fatto di stile, visto che dimostra di avere un suo originale modo di vestire, sempre elegante ma mai scontato. In ogni suo look, infatti, la Regina inserisce un dettaglio che cattura l’attenzione e dona carattere all’insieme. Così è stato, infatti, anche nella sua ultima uscita ufficiale, il 23 ottobre 2024, in cui la sovrana ha indossato un coordinato, composto da cappotto e abito rosso fuoco.

Fonte: IPA

Maxima d’Olanda ha scelto, infatti, per l’occasione, un vestito dal taglio dritto, che arrivava fino alle sue ginocchia, con scollo rotondo nella tinta accesa di rosso, accompagnandolo con un capospalla della stessa lunghezza e colore, con mini bottoni nella parte anteriore e un dettaglio d’effetto sul collo, che, infatti, era arricciato, creando, così, un grazioso movimento sul collo della Regina.

Maxima d’Olanda i gioielli con rubini

Maxima d’Olanda sa, sempre, scegliere i giusti accessori, per accompagnare i suoi outfit e, anche in quest’occasione ha dimostrato le sue capacità in questo campo, visto che ha selezionato delle scarpe décolleté color carne e una borsa a portafoglio in tinta. Ma la Regina ha voluto stupire ancora, riprendendo il colore del suo look anche nei gioielli, che erano in oro e rubini.

Fonte: IPA

La sovrana ha indossato un paio di orecchini a boccola e un anello, tempestato da queste pietre preziose, al polso, invece, Maxima d’Olanda ha optato per dei bracciali di diamanti. Come sempre, la Regina ha voluto sottolineare il suo sguardo con un trucco smokey eye in tinte scure, mentre per le labbra ha scelto una tonalità di rossetto rosata, che dava un effetto quasi nude. La chioma bionda della Regina era completamente raccolta in un classico chignon.

Maxima d’Olanda è stata eletta, di recente, difensore speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la salute finanziaria e, anche per questo suo nuovo ruolo, si batte con forza per un accesso equo agli strumenti finanziari e all’alfabetizzazione.