La Regina Maxima d’Olanda, in ogni sua uscita pubblica, riesce a dimostrare il suo spiccato gusto in fatto di stile, scegliendo dei look mai banali, che fanno trasparire un suo modo di vestire personale, caratterizzato dall’utilizzo di colori accesi e di accessori sempre molto studiati. Anche per la sua ultima uscita ufficiale, il 15 ottobre 2024, la sovrana ha indossato un outfit declinato nelle tinte vivaci del verde smeraldo e del blu elettrico. Punto focale dell’intero look i gioielli scelti da Maxima d’Olanda che non passavano di certo inosservati.

Maxima d’Olanda, il tubino verde acceso

Maxima d’Olanda ama vestirsi con degli outfit sempre colorati e lo dimostra in ogni sua uscita pubblica. Anche di recente la sovrana, infatti, ha scelto un abito verde acceso per un suo impegno ufficiale. La moglie di Re Guglielmo Alessandro, infatti, ha visitato un villaggio nella provincia dell’Olanda meridionale, Klaaswaal, parte del comune di Hoeksche Waard, il 15 ottobre 2024 e, per l’occasione, ha indossato un tubino in questo colore molto vivace.

Non è la prima volta che la prima donna del paese fiammingo, sceglie di vestirsi di verde, anzi, questo colore è uno dei più ricorrenti nei suoi look. Un coordinato nei toni del verde, infatti, è stato protagonista della sua visita all’ultimo Gran Premio d’Olanda e, anche di recente, la sovrana ha indossato un vestito in questa tinta per la sua visita l’Accademia del National Ballet.

Per la sua uscita pubblica nel villaggio olandese, la Regina ha scelto un tubino, animato da una cintura in vita. Il vestito presentava delle maniche lunghe fino si suoi gomiti e si fermava al ginocchio della sovrana, seguendo con sapienza la sua esile figura. Sopra l’abito, Maxima d’Olanda ha indossato un capotto al ginocchio blu elettrico con taglio a campana e grandi bottoni nella parte anteriore, coordinato alla borsa mini, confezionata nella stessa stoffa del capo spalla e portata dalla Regina sotto braccio.

Maxima d’Olanda, i gioielli sorprendenti

Maxima d’Olanda è stata impegnata in due diversi eventi, nella giornata del 15 ottobre 2024. La sovrana, infatti, ha partecipato all’inaugurazione del Dushi Huis, una casa per bambini a Waalwijk e, in seguito, ha visitato Klaaswaal, un villaggio della provincia olandese, in cui la sovrana ha incontrato la comunità locale, partecipando anche a delle attività, come i giochi da tavolo e servendo, in prima persona, delle birre ai presenti.

La Regina ha completato il suo look dai colori accesi con delle ballerine color tortora con tacco basso e decoro in oro sul davanti. Ma la sovrana ha anche indossato dei gioielli che non passavano per nulla inosservati.

Gli orecchini della prima donna d’Olanda, infatti, erano due cerchi bombati in oro molto evidenti, ma anche la sua collana si faceva notare. Si trattava di un girocollo in oro con ciondolo verticale in pietre dure, di diverse forme e colori. La prima di queste gemme, infatti, era piccola e verde, seguita da una più grande bianca e da un’altra in una tonalità più chiara di verde. Il ciondolo terminava con una pietra dura blu e rossa.