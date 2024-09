Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda non sbaglia un colpo in fatto di stile, riuscendo, sempre, a scegliere il giusto look per ognuna delle sue diverse uscite ufficiali. Tratto distintivo della stile della sovrana, però, è anche un disinvolto utilizzo dei colori accesi, che seleziona per rendere ancora più sorprendenti i suoi outfit. La Regina è anche un’amante degli orecchini pendenti e dei copricapi originali.

Anche l’11 settembre 2024, per presenziare all’inaugurazione della FirstBio2Shipping, stabilimento specializzato in smaltimento dei rifiuti, con sede a Hengelo, la sovrana ha dimostrato, ancora una volta, di saper mescolare accessori dalla grande personalità, colori accesi e capi d’abbigliamento eleganti in un outfit dal sicuro effetto.

Maxima d’Olanda, il cappotto verde albero

Maxima d’Olanda riesce a sorprendere sempre i sudditi con i suoi look, lanciando delle nuove tendenze e dimostrando come abbinare al meglio capi d’abbigliamento di diversi stili e colori, con accessori sempre originali. La Regina, di recente, ha indossato un completo giallo acceso, completandolo con degli orecchini pendenti color cioccolato, ma, la sovrana, in un’altra occasione istituzionale, ha completato il suo look con un cappellino dalla forma originale.

Fonte: IPA

Ma per l’inaugurazione del centro che si occupa dei rifiuti, Maxima d’Olanda ha colorato il suo look di una meravigliosa tinta di verde. La sovrana, mai banale nelle sue scelte in fatto di look, infatti, ha indossato un cappotto verde albero, coordinato a un fascinator, ancora una volta, dalla forma insolita, in un tono diverso dello stesso colore.

Il capospalla, firmato da Max Mara, era lungo quasi fino alle caviglie della sovrana e presentava una cintura della stessa stoffa in vita e una doppia fila di bottoni sul davanti. Anche stavolta, la Regina ha scelto degli orecchini pendenti molto evidenti per arricchire il suo look. Si trattava di un paio di gioielli in oro con delle pietre allungate azzurre, celeste e marroni pendenti. Maxima d’Olanda ha indossato anche un anello con pietra verde e diversi bracciali d’argento.

Ancora una volta la Regina ha puntato il suo make up sugli occhi, sottolineati da uno smokey eyes nei toni del marrone e dall’ampio utilizzo del mascara. Per le labbra, la sovrana, invece, ha scelto un rossetto rosato.

Maxima d’Olanda, l’abito a fiorellini

Maxima d’Olanda ha saputo sorprendere, ancora una volta, tutti, con il suo look, anticipando la moda autunnale, con un cappotto che si fa notare. Sotto il capospalla dal colore originale, la Regina ha indossato, a contrasto, un abito dallo stile e dalle linee molto semplici. Si trattava di un vestito sotto il ginocchio con fodera celeste e chiffon bianco, decorato da tantissimi fiorellini bianchi e azzurri. Le maniche dell’abito erano trasparenti, mentre la scollatura era impreziosita dal colletto.

Fonte: IPA

Il colore verde scuro è tornato, però, nelle scarpe col tacco della sovrana e nella borsa senza tracolla, scelta per l’occasione. Durante la sua visita al centro di smaltimento di rifiuti, Maxima d’Olanda, in ogni caso, ha cambiato look, indossando, sopra al vestito, un camice bianco, per calarsi nei panni di un tecnico di laboratorio. La sovrana si è munita anche di occhiali protettivi e ha aiutato gli esperti a creare una membrana con degli speciali strumenti, durante la sua visita.