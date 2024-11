Fonte: IPA Maxima d'Olanda

La Regina Maxima d’Olanda ha a cuore delle cause davvero importanti e, spesso, le promuove anche presenziando a degli eventi pubblici. Nell’ultimo periodo la sovrana è stata anche eletta Segretario generale delle Nazioni Unite per la salute finanziaria (UNSGSA) e, di recente, ha voluto visitare un organo che si occupa, proprio, di aiutare gli imprenditori a sviluppare le loro idee imprenditoriali.

Per l’occasione, la prima donna d’Olanda ha indossato un look elegante, ma allo stesso tempo originale e studiato nei minimi dettagli.

Maxima d’Olanda, il completo a quadretti

In ogni sua uscita ufficiale, Maxima d’Olanda riesce a colpire nel segno, non passando mai inosservata e riuscendo, sempre, ad accentrare l’attenzione su di sé. Difficile, infatti, offuscare una sovrana che sa, più di chiunque altro, osare coi colori, con gli accessori e gli accostamenti, senza mai perdere di vista l’eleganza.

La Regina, infatti, ha abituato i suoi sudditi a dei look sorprendenti, declinati in delle tonalità accese e accompagnati da accessori originali. Così è stato anche il 20 novembre 2024, quando Maxima d’Olanda si è presentata a un evento ad Assen con un completo, composto da pantalone e giacca, confezionati con un un tessuto a quadretti bianchi e color ciliegia. Una scelta azzardata ma che alla sovrana donava molto.

Fonte: IPA

La giacca del completo presentava una doppia fila di bottoni e delle tasche nella parte anteriore e seguiva le forma della sovrana, allargandosi leggermente sui fianchi. Il pantalone, invece, aveva un taglio largo, a palazzo, e copriva, in parte, anche le scarpe della sovrana.

Maxima d’Olanda, il dettaglio degli orecchini

Maxima d’Olanda è una maestra nell’utilizzo dei colori, visto che, spesso, riesce ad abbinare delle tonalità accese come il verde e il giallo, sembrando sempre chic ed elegante. Anche di recente, la sovrana ha indossato un look davvero colorato, nelle tonalità del rosso ciliegia, abbinando un completo con stoffa a quadretti a degli accessori in tinta.

Fonte: IPA

Per l’occasione, infatti, la Regina ha scelto un cappello a falda larga con un decoro su un lato, in un tessuto scamosciato, e delle scarpe in tinta. Ma Maxima d’Olanda ha accompagnato il suo look, già originale, anche con una borsa a portafoglio di pelle, nella stessa colorazione e un paio di guanti, che rendevano ancora più chic tutto l’insieme.

La sovrana del paese europeo ha arricchito ulteriormente il suo outfit con un paio di orecchino pendenti, nella stessa stoffa del completo e, quindi, con la medesima fantasia a quadretti. Ma la Regina ha appuntato anche una grande spilla a forma di fiore rosso sul bavero della sua giacca.

La chioma bionda di Maxima d’Olanda era raccolta in una coda bassa, che si scorgeva appena da sotto il suo copricapo. Per quanto riguarda il trucco, la Regina ha optato per delle tinte più scure intorno agli occhi, con uno smokey eyes nelle tonalità del nero, e delle labbra in una tonalità più nude. La prima donna del paese europeo, per l’occasione pubblica, non ha indossato gioielli appariscenti, ma solo un bracciale al polso destro e un piccolo anello.