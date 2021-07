Zanforlin, il ritorno ad Amici e i dettagli della discussione con la De Filippi

editato in: da

Il ritorno di Luca Zanforlin ad Amici di Maria De Filippi si prospetta come l’evento dell’anno. Un operazione nostalgia, quella del programma di Canale5, che potrebbe riavvicinare allo show un’ampia fetta di pubblico, perduto nel corso degli anni anche a causa dello sconvolgimento totale del format.

Volto noto e rassicurante del programma, Zanforlin è stato autore per tanti anni ma anche voce dei pomeridiani e dello speciale del sabato, mettendosi sempre a disposizione dei ragazzi e raccogliendo le loro confessioni, fatte di paure ma anche di tanta speranza nel futuro.

E così, ora che Luca Zanforlin è pronto a fare il suo arrivo trionfale, tornano a galla alcuni particolari che riguardano il suo rapporto con Maria De Filippi. Il legame con la conduttrice, che è sempre sembrato indissolubile, sembra che sia stato guastato da un’accesa discussione che avrebbe poi determinato l’uscita dell’autore dal programma.

A mettere un punto sulle voci che si sono rincorse per anni è proprio Zanforlin, che ha specificato di non aver mai rotto con Maria De Filippi e che i loro rapporti sono ancora ottimi, proprio come il giorno in cui aveva deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti.

Dalle sue parole a PiùDonna, si evince quanta stima nutra nei confronti di Maria, che ha sempre sostenuto anche negli anni trascorsi lontano da Amici: “Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere. Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della televisione”.

E sulla presunta lite, specifica: “A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto. Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra”.

Non ci sono stati diverbi, quindi, alla base dell’addio di Zanforiln ad Amici ma solo una volontà di dedicarsi a nuovi progetti per mettere alla prova se stesso e la sua professionalità. Per anni nel dietro le quinte della Rai, è stato anche autore per Emma al Festival di Sanremo 2015, che ha condotto con Arisa e Carlo Conti.

Intanto, si sa già che Amici di Maria De Filippi partirà in anticipo rispetto al normale mentre si punta ancora tanto sulla vincitrice in carica, Giulia Stabile, arruolata anche in Tu Sì Que Vales. La giovane ballerina, prima donna a trionfare nella categoria danza, farà anche parte del corpo di ballo dello show tra i professionisti.

Non si sa ancora quale sia il ruolo di Zanforlin nel programma, molto diverso da come l’aveva lasciato, ma è certo e indissolubile il legame che lo unisce ancora a Maria.