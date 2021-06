Amici 2022, prime anticipazioni sulla nuova stagione: torna Luca Zanforlin

editato in: da

Una stagione ricca di successi, quella di Amici 2021, che lascia in eredità una lunga scia di artisti che si sono già dimostrati all’altezza del mondo che gli attende. Giulia, Deddy, Sangiovanni, Tancredi, Tommaso Stanzani e tutti gli altri concorrenti hanno appena iniziato il loro percorso artistico ma sono già amatissimi dal pubblico, che ha imparato a conoscerli durante il loro percorso all’interno del talent.

Cosa fare, quindi, per rinnovare e confermare un successo così incredibile? Si potrebbe pensare a nuove formule, a un progetto completamente rivoluzionato e che guardi al futuro (come è stato fatto in parte grazie all’approdo su Amazon Prime) oppure lavorare per quello zoccolo duro di pubblico che non si perde una puntata fin dalla prima edizione del programma.

Ebbene, è proprio sull’effetto nostalgia che ha deciso di puntare Maria De Filippi, che attende il ritorno di Luca Zanforlin nella sua squadra di autori. A lanciare l’indiscrezione è Bubinoblog, che dà per certo il suo approdo tra le fila del programma e in una stagione che ricomincerà da zero dopo l’ondata travolgente dell’edizione 2021.

La squadra di autori sarà quindi rafforzata con un grande nome del format, quello di Luca Zanforlin, grande protagonista dello show e volto di punta del programma per 16 edizioni. Si torna, quindi, a respirare una buona aria di passato – quello che fa bene ricordare – attraverso una delle figure più significative e incisive di Amici di Maria De Filippi.

Zanforlin decise di lasciare il programma nel 2013 e all’improvviso, lasciando sgomento il pubblico che aveva imparato ad amarlo. L’addio fu lapidario e affidato ai suoi canali social. Si parlò anche di un diverbio con Maria De Filippi, che la diretta interessata smentì categoricamente in diretta. I rapporti con lei, in realtà, si mantennero buoni. Luca Zanforlin ha continuato a dare il suo sostegno nonostante la scelta di chiamarsene fuori dopo i tanti anni trascorsi all’interno dello show.

Sarebbe stato perfetto se, tra i ritorni, fosse stato previsto anche quello di Chicco Sfondrini. Dopo il suo addio, avvenuto nel 2008, l’autore è passato alla concorrenza, entrando a far parte della squadra di autori di alcuni dei programmi Rai più apprezzati.

Il dopo Amici è caratterizzato da diverse collaborazioni, dalla Rai ad Agon Channel con Sabrina Ferilli. Inoltre, ha seguito anche ha seguito anche Emma nel corso della sua esperienza come valletta al Festival di Sanremo, nell’edizione 2015 guidata da Carlo Conti e al fianco di Arisa.

Un piccolo salto nel passato, quindi, per il talent di Canale5 che ha attraversato diverse epoche senza mai vivere una sola battuta d’arresto. Negli anni, lo show è molto cambiato anche in termini di prospettive per i suoi concorrenti, che devono dare sempre di più per ritagliarsi il posto che meritano in un mondo saturo di ogni cosa.