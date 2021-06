Striscia la Notizia, due ex ballerine di Amici come Veline: l’indiscrezione

editato in: da

Secondo le indiscrezioni lanciate da Nuovo TV e Riccardo Signoretti su Instagram, sarebbero Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti le nuove Veline di Striscia la Notizia: due ex ballerine di Amici, dunque, potrebbero aggiungersi al TG satirico di Antonio Ricci. Come è normale che sia dopo un ricambio, l’attenzione mediatica è rivolta al momento al nuovo ingresso delle Veline, ma il velo di mistero sembra ormai giunto al termine.

Dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, è tempo di guardare al futuro: il programma satirico di Ricci ha cambiato nel corso del tempo le modalità di scelta delle Veline. Sono state tante le protagoniste del bancone che ci hanno accompagnato negli anni, da Elisabetta Canalis a Maddalena Corvaglia. Tuttavia, le nuove Veline non sarebbero due sconosciute al pubblico: anzi, abbiamo avuto modo di conoscerle ad Amici, ma non solo.

“Cambio della guardia sul bancone di Striscia la Notizia. Da settembre, salvo sorprese, vedremo due nuove Veline accanto al Gabibbo al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani, la mora Giulia Pelagatti. Due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del TG satirico di Canale 5″. Così ha lanciato l’indiscrezione Nuovo TV.

“Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado“.

Talisa Ravagnani ha già una lunga carriera alle spalle, sebbene la giovane età: dal suo esordio in TV nel talent show di Maria De Filippi, di strada ne ha fatta. Un successo davvero clamoroso, dal momento in cui è stata una star non solo all’interno del programma della De Filippi, ma anche una volta terminata l’esperienza sui banchi di scuola. Da menzionare assolutamente, poi, la sua partecipazione al videoclip di Look at Her Now, il singolo di Selena Gomez nel 2019.

Il secondo nome della Velina sarebbe quello di Giulia Pelagatti: anche lei ha ottenuto un discreto successo. Durante la sua carriera da ballerina, antecedentemente al programma di Maria, aveva già ricevuto numerosi riconoscimenti e trofei. Nel 2014, è stata la campionessa mondiale della Federazione Italiana Danza Sportiva. Nel 2015, invece, si è classificata terza ai Campionati Europei di Danza.

Ambedue condividono fortemente la passione per il ballo. Se l’indiscrezione di Nuovo TV fosse confermata, da settembre vedremo Giulia e Talisa sul bancone di Striscia: il successo sarà assicurato, dal momento in cui il loro talento è noto.