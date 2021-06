Amici, Maria Zaffino svela quanto (e come) è cambiato il talent nel tempo

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

In un’intervista a Fanpage, Maria Zaffino ha parlato della sua esperienza ad Amici, svelando anche come è cambiato il talent show nel corso del tempo. L’ex ballerina del programma è uno dei volti più amati: in tanti la ricordano ancora con grande affetto. La Zaffino, naturalmente, non poteva che spendere parole bellissime per un lavoro che le ha dato tanto e che l’ha fatta crescere nel tempo.

“Anni bellissimi, da quando sono entrata a quando sono uscita. Ne ho un ricordo davvero bello. Ho amato tantissimo il lavoro che facevo, sia come assistente che come ballerina professionista”, ha sottolineato l’importanza del talent show nella sua vita, di quel che ha rappresentato per lei. Un enorme percorso di crescita potenziale, che non si è mai esaurito, visto il supporto dei fan, come ha ammesso lei stessa.

“Ho amato moltissimo anche il mio pubblico, che continua a seguirmi anche fuori dalle telecamere: significa che qualcosa ho lasciato“. Non ha mancato di menzionare anche la De Filippi, ammettendo però che le loro strade si sono divise e che non è andata più a trovarla. Con altri professori o professionisti, invece, la Zaffino ha avuto modo di rivedersi. “Con alcune persone mi sento ancora e siamo legati“.

Riguardo al presente, la Zaffino ha ammesso che segue ancora Amici. “Sono affezionata al programma e ci sono persone che mi piacciono tantissimo”. Uno dei nomi del cuore? Alessandra Celentano. Dalla sua intervista, però, è emerso anche come e quanto è cambiato il programma negli anni. Da un talent semplice, si è giunti a uno show immane.

“Sì, è inutile girarci intorno, il programma è cambiato tantissimo. Prima si respirava un’aria più semplice, i ragazzi erano più tranquilli e acqua e sapone“. Il successo di Amici, nel tempo, è cresciuto di pari passo con risvolti sempre nuovi e originali, per offrire al pubblico una formula rinnovata. La Zaffino ha detto che prima gli studenti facevano tutto: i cantanti ballavano e recitavano, i ballerini dovevano cantare e recitare.

“Anche per noi era più stimolante”. Il retroscena svelato dalla Zaffino, alla fine, non ci è del tutto nuovo: le esigenze di oggi mirano a uno show più animato e dinamico, in grado di offrire allo spettatore puntate sempre nuove, rompendo gli schemi e gli equilibri. Anche i ragazzi appaiono diversi dalle prime edizioni: come è normale che sia, il tempo va avanti e le generazioni si evolvono, adattandosi alle modernità.

Per il futuro, la Zaffino, che di recente ha annunciato di diventare presto nonna, ha ammesso che, se Maria la dovesse richiamare, tornerebbe subito nello show. “Non direi mai di no: è stato un lavoro bellissimo, Maria ha creduto in me. Se mi chiamassero come giudice, andrei. Come professoressa no, ho un carattere sensibile. Vedo e apprezzo il sacrificio dei ragazzi”.

L’edizione di Amici 20 è stata vinta dalla meravigliosa Giulia Stabile. Chissà che, un domani, non rivedremo anche un’altra grande ballerina, la Zaffino, collaborare con Giulia, e proprio all’interno del talent show. Mai dire mai, nulla è impossibile quando si mettono in moto i meccanismi della De Filippi!