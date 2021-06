Maria Zaffino, l’ex ballerina di Amici nonna a 43 anni

editato in: da

Maria Zaffino, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, diventerà presto nonna. Volto storico dello show, Maria ha lasciato il programma dopo la nascita della seconda figlia, ma i fan non l’hanno mai dimenticata e continuano a seguirla su Instagram.

Proprio sui social Maria ha annunciato che presto diventerà nonna. La figlia Chiara infatti aspetta un bambino che arriverà a rallegrare tutta la famiglia. La Zaffino dunque avrà un nipotino a 43 anni (ne compirà 44 a settembre). Nonostante siano passati diversi anni dalla sua ultima apparizione in tv, la ballerina non è mai cambiata: oggi è ancora sorridente come all’epoca, in forma e bellissima.

Classe 1977, Maria ha due figlie: Chiara e Maya. La primogenita, che ha circa vent’anni, è nata da una relazione finita quando la Zaffino era molto giovane. La ballerina ha lavorato per moltissimi anni in tv, ballando anche a Buona Domenica con Gianni Sperti. Per dieci anni è stata uno dei volti di Amici e ha vissuto anche una love story con Michele Maddaloni, ex concorrente del talent.

Oggi è legata a Daniele, l’amore della sua vita, che ha sposato nel 2019. Dall’uomo, che è lontano dal mondo dello spettacolo, la ballerina ha avuto la figlia Maya. Dopo la nascita della secondogenita ha deciso di lasciare Amici per dedicarsi a nuovi progetti. “Ho smesso per scelta a 37 anni, quando ho partorito la mia seconda figlia – aveva raccontato nel 2017 -. Sono di nuovo prontissima a farmi conoscere dalle nuove generazioni e devo dire che sto ottenendo tante gratificazioni. Voglio aprire una mia accademia”.

Attualmente Maria dirige una scuola di danza che ha aperto a Roma e su Instagram racconta le sue giornate fra lezioni e momenti di felicità in famiglia. Presto l’ex star di Amici diventerà nonna. Su Instagram ha infatti postato uno scatto in cui la primogenita Chiara mostra il pancione con orgoglio. La ragazza è incinta ed è giunta alla 37esima settimana, per la gioia dell’artista. “Nonna ti aspetta a braccia aperte”, ha scritto Maria Zaffino, emozionando i follower.