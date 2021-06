“Eri un ragazzo speciale” Maria De Filippi e Amici ricordano Michele Merlo

editato in: da

Mike Bird, la dedica di Emma durante il concerto e le parole dei vip

La notizia della morte di Michele Merlo, in arte Mike Bird, 28enne cantante famoso per aver partecipato ad Amici 16, è stata come un tsunami devastante. Perché Michele era giovane, era bellissimo, talentuoso. E perché è morto in pochi giorni, di una morte quasi inspiegabile e che forse (ma questo lo accerteranno le autorità competenti) se presa in tempo poteva essere evitata.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, di chi lo amava e seguiva, di chi lo aveva conosciuto a prezzato per il suo animo gentile e il talento indiscusso; e di chi non può non piangere una morte così tragica e ingiusta. Tra tutti, le parole piene d’amore di Emma, che ad Amici ne era stata il coach, e che dal palco dell’Arena di Verona, l’altra sera, durante il concerto, gli aveva dedicato una canzone, pregandolo di non mollare.

Oggi sono arrivate anche quelle della sua “mamma” televisiva, Maria De Filippi, che con la redazione di Amici lo ha ricordato con commozione.