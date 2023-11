Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Il 7 novembre 2023 Striscia la Notizia ha festeggiato ben 35 anni di storia. Un compleanno davvero importante, che ha visto il tg satirico omaggiato nello studio di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto sulle poltrone dinanzi a lei un gran numero di protagonisti del celebre programma, a partire da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, immancabili. Largo poi ad alcune storiche veline, collegamenti in video e altri ospiti dal vivo. Tutti pronti a raccontare il dietro le quinte di un fortunatissimo show che, per quanto impegnato spesso nel trattare temi delicati, ha sempre vantato un clima sereno e divertente nel backstage.

Il grande amore

Tanti i racconti, ma probabilmente il blocco più interessante e intimo è stato quello con Roberta Lanfranchi, Giorgia Palmas ed Elena Barolo. Si è parlato un po’ di tutto, anche d’amore. Il rapporto tra Palmas e Barolo è ancora oggi molto stretto. Conosciutesi sul bancone, o per meglio dire durante le selezioni, continuano a far parte l’una della vita dell’altra.

Tra loro non c’è stato alcun caso in stile Elisabetta Canalis-Maddalena Corvaglia. Tanto simili quanto diverse, hanno spiegato. “Siamo state fortunate in tutto, coccolate e protette. C’era una occasione d’oro ed è capitata a noi. Fortunate anche nell’essere accoppiate”, ha spiegato Giorgia Palmas.

La produzione è infatti riuscita a individuare il fatto che le due fossero complementari, diverse sotto certi aspetti ma tanto simili al tempo stesso. Ecco il pensiero della Barolo in merito: “Siamo il giorno e la notte, non soltanto la bionda e la mora. Per le cose importanti della vita siamo molto simili, ma altrettanto diverse su altro”.

Sono cresciute sul quel bancone e proprio il rapporto con la collega velina ha permesso alla Palmas di ritrovare l’amore, quello vero, dopo anni difficili. Fidanzata con il calciatore Davide Bombardini, ha con lui avuto la sua prima figlia. Dal 2012 al 2017 è stata poi al fianco di Vittorio Brumotti, ma tutto è cambiato con Filippo Magnini.

Quest’ultimo ha messo piede nella sua vita grazie a Elena Barolo, un anno dopo la conclusione della storia con il campione di bike trial. Non aveva più intenzione di conoscere nuove persone: “Ho Sofia e Polpetta, la mia vita è finita”. Delusa dalla vita amorosa, ha poi sposato Magnini nel 2021 e con lui è divenuta nuovamente mamma, della piccola Mia.

Cracker e tonno

Diventare una velina vuol dire accettare un cambio di vita frenetico. Lo ha spiegato perfettamente Elena Barolo, che ha precisato come da un giorno all’altro si sia trovata a registrare puntate su puntate.

Ha preso un volo e la sua vita è cambiata, improvvisamente. Qualcosa che l’ha sconvolta, essendo lei una persona molto organizzata e precisa. In realtà al tempo era pronta per frequentare l’Università, ma ha poi messo tutto da parte.

Giorgia Palmas ha invece raccontato di come sua madre non volesse crederle. Si è però dovuta convincere, dal momento che dopo una manciata di giorni sua figlia si era già trasferita e appariva in televisione ogni sera.

Meno frenetica l’esperienza di Roberta Lanfranchi, che ha però trovato un punto in comune molto importante nell’esperienza delle veline: cracker e tonno. Giovani, inesperte e catapultate nel mondo della televisione, senza conoscerne regole e trucchi. Fortunate nell’essere protette dall’ambiente di Striscia ma, al tempo stesso, alle prese con le problematiche di tutti i giovani impegnati nel primo lavoro: “Posso dire che cracker e tonno è stato l’inizio di tutte noi. Quando ho preso l’appartamento, me lo pagavano i miei genitori. Non avevo di certo i soldi, quindi la soluzione era cracker e tonno”.