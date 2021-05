Giorgia Palmas, dopo il matrimonio il messaggio speciale per Elena Barolo

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Un’amicizia speciale, che è iniziata davanti alle telecamere di una delle trasmissioni più longeve del palinsesto televisivo e che poi è proseguita anche dopo: è quella che lega Giorgia Palmas a Elena Barolo, che agli esordi della carriera hanno condiviso l’esperienza come Veline di Striscia la Notizia.

Ed è stata proprio Elena ad accompagnare come testimone Giorgia nel giorno più importante: quello delle nozze con Filippo Magnini.

Insieme hanno lavorato nel TG satirico di Canale 5 dal settembre del 2002 e fino a giugno 2004, poi la carriera delle due è proseguita fianco a fianco anche nella versione estiva di Lucignolo – Bellavita. Hanno collaborato ancora negli anni successivi, ad esempio nella striscia quotidiana Siamo tutti Mister Bean andata in onda su Radio Latte e Miele.

Collaborazione di lavoro, ma anche una profonda amicizia, tanto che Elena Barolo è stata scelta da Giorgia Palmas come testimone di nozze per il matrimonio con Filippo Magnini. Dopo che la celebrazione era stata rimandata a causa della pandemia, la coppia ha deciso di organizzare una cerimonia civile a cui erano presenti solo pochi intimi tra i famigliari stretti e i testimoni, in attesa – come ha raccontato la stessa Giorgia nel post di annuncio su Instagram – di poter organizzare il rito religioso con tutti gli amici e la famiglia al completo.

Ora Giorgia ha pubblicato su Instagram un’immagine che le ritrae insieme a Elena Barolo nel giorno delle nozze, accompagnandola con un messaggio speciale: parole dalle quali traspare la profonda amicizia che le lega da tanti anni: “È incredibile come la vita possa far incrociare i destini di alcune persone, a volte apparentemente diverse ma in realtà così simili nell’animo – ha scritto Giorgia Plamas a corredo dello scatto che le vede vicine, entrambe in un tailleur, bianco per la sposa e carta da zucchero per la testimone – . Se tutti riuscissero a vedere la tua vera essenza cara Elenina così come la vedo io capirebbero perché mi sento così fortunata ad averti avuto accanto anche in un giorno così speciale”. Una dedica piena di affetto accompagnata dall’hashtag la mia sorellina bionda e da qualche emoji, tra cui quelle del bacio e del cuore.