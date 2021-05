Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi: il sì annunciato su Instagram

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Giorgia Palmas e Filippo Magnini ce l’hanno fatta. Profondamente innamorati, da tempo hanno annunciato l’intenzione di sposarsi e avevano pianificato le loro nozze. L’emergenza sanitaria, però, aveva messo loro i bastoni tra le ruote, costringendoli a rimandare la cerimonia a data da destinarsi. Finalmente, il giorno più felice è arrivato. E, questa volta, hanno sorpreso tutti.

Giorgia e Filippo, d’altronde, erano estremamente determinati. Più volte i due hanno ribadito di volersi sposare entro il 2021, subito dopo la nascita della figlia Mia. Dopo le nozze saltate e l’amarezza che ne è seguita, però, hanno sempre evitato di fissare, almeno pubblicamente, una nuova data.

Dopo aver festeggiato il battesimo della loro bambina, le nozze, quindi, sembravano essere ancora lontane. L’annuncio del ‘sì’ è arrivato inaspettato: a darlo proprio loro due, Filippo e Giorgia, che estremamente affiatati hanno mostrato sui social la foto del loro primo loro bacio da marito e moglie regalando un sorriso a tutti i loro sostenitori.

A presenziare alla cerimonia civile, come hanno raccontato su Instagram, solo pochi intimi. I familiari della coppia e i testimoni di nozze gli unici presenti nel momento della loro unione. Hanno dovuto, almeno per adesso, rinunciare a grandi festeggiamenti e, per questo, hanno rimandato anche la funzione religiosa. Ciò, però, non rende il giorno meno speciale.

Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici – ha affermato -, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora.

La Palmas, per l’occasione, non ha rinunciato al bianco. Al vestito tradizionale, che probabilmente riserverà alla cerimonia religiosa, ha preferito un tailleur con giacca avvitata che sottolinea il suo bellissimo fisico. Piccolo bouquet a braccialetto e fiori bianchi nella chioma lasciata sciolta in morbide onde hanno completato il suo look. Elegantissimo anche Magnini, che ha indossato un completo molto formale con camicia bianca e cravatta scura.

Filippo e Giorgia non hanno alcun dubbio, passeranno tutta la loro vita insieme. E, ora che hanno realizzato il loro sogno più grande, in attesa di poter festeggiare con amici e parenti, sono pronti a combattere per tutti i progetti che hanno in mente per il loro futuro.