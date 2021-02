Giorgia Palmas e Magnini sulle nozze: “Quest’anno ce la faremo. A tutti costi”

editato in: da

Per lui è stato amore a prima vista mentre per lei, come ha confessato in diverse interviste, è stata quasi un’attrazione fatale, ma il segreto, tra loro, è quello di essersi conosciuti nel momento giusto. Stiamo parlando di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia più bella e affiatata dello showbiz. A dimostrare la sintonia tra i due è il fatto che da quel primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune, non si sono più lasciati.

E non ci stupisce poi molto, in realtà. Giorgia e Filippo, infatti, hanno in comune tantissime cose: dai valori, ai gusti, fino al carattere. Insomma, se c’è da scommettere su qualcuno, viene naturale farlo proprio su questa coppia.

Tra gli obiettivi comuni c’è quello del matrimonio, del resto il nuotatore italiano ha più volte confermato attraverso le interviste rilasciate a vari magazine nel corso degli anni che il suo desiderio più grande, fin dal primo incontro, è stato proprio quello di sposare la showgirl.

Detto fatto, o quasi. Nonostante la proposta e i preparativi delle nozze tanto agognate, i due hanno dovuto rimandare il matrimonio per ben due volte a causa della pandemia. Nonostante le date dello scorso anno siano state annullate, la prima a maggio e la seconda a dicembre, la coppia non si è arresa e, al contrario, sta programmando un terzo tentativo. Che sia quello giusto?

In una recente intervista rilasciata a Donna Moderna, Magnini, parlando con il giornalista, ha confessato: Volevamo già sposarci lo scorso anno ma la pandemia ha sparigliato le carte. Quest’anno ce la faremo. A tutti costi. Perché io questa ragazza me la voglio proprio sposare. Ah, l’ho già detto? Lo ridico.

E in effetti sì, Filippo non ha fatto altro che confermare l’amore che prova nei confronti della sua Giorgia con l’ennesima dichiarazione d’amore. Dopo la sofferta fine della sua storia con Federica Pellegrini, nella vita del nuotatore è tornato il sereno grazie all’incontro con la sua attuale fidanzata, l’ex velina che per molti anni è stata legata a Vittorio Brumotti.

Da quel momento i due non si sono più lasciati e, giorno dopo giorno, hanno creato le solidissime basi della loro storia, suggellando la promessa d’amore con la nascita della piccola Mia, prima figlia del nuotatore e secondogenita di Giorgia, già mamma di Sofia.