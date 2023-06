Giorgia Palmas, il bikini animalier conquista i follower (marito compreso)

È ormai arrivata l’estate, iniziano le vacanze, e le star non vedono l’ora di sfoggiare i nuovi bikini. Tra queste anche Giorgia Palmas, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un momento di relax a bordo piscina, con indosso un costume da bagno destinato a fare tendenza.

I complimenti dei fan, numerosi e affettuosi, non si sono fatti attendere e hanno sottolineato la forma invidiabile dell’ex velina 41enne. E tra i tanti commenti ce n’è anche uno speciale, arrivato dal marito della showgirl, il campione di nuoto Filippo Magnini.

Giorgia Palmas, incantevole nello zebrato fluo

“Non potevo resistere al richiamo del sole” ha scritto Giorgia Palmas sul suo profilo Instagram, allegando all’allegra didascalia un ritratto a bordo piscina, intenta a prendere la tintarella con una buffa posa da vera diva. A catturare l’attenzione dei follower, oltre al fisico tonico dell’ex velina, è stato il particolare costume, un monokini zebrato fluo.

Così come specificato da Palmas stessa, si tratta di un monokini del brand Changit, dal prezzo di 119 euro. Il taglio non passa di certo inosservato, grazie all’oblò sotto il pezzo superiore, senza spalline, legato sul seno da dei laccetti in corda, la schiena invece resta quasi del tutto scoperta. Particolare ancor di più è la fantasia, un animalier zebrato sui toni del marrone, con dettagli giallo fluo a riprendere il corpetto e tratti che sembrano riproporre la texture di una vera pelliccia.

Una scelta vincente quella di Giorgia Palmas, il monokini è infatti il modello perfetto per cambiare un po’ senza rinunciare al due pezzi. Il modello copre il ventre, ma lascia scoperta la schiena: il risultato è un costume che camuffa le insicurezze e offre l’eleganza di un intero, ma mantenendo l’aria sbarazzina dei bikini più tradizionali.

I commenti dei fan e l’apprezzamento del marito

“Giorgia la scelta dei tuoi costumi è sempre azzeccata, bello davvero” commenta una follower della showgirl. “Monokini bellissimo, ti sta perfettamente, ottima la scelta del colore” aggiunge un’altra, e ancora: “Costume meraviglioso, ti sta benissimo”. Le scelte di stile della Palmas colpiscono positivamente, seppur si discostino dal trend dei bikini minuscoli sfoggiato dalle altre star al mare.

C’è chi, invece, più che il monokini ha apprezzato chi lo indossa: “Aspettiamo l’estate solo per vedere le foto della Palmas in costume” ha commentato scherzoso un fan. Nessuna ironia, invece, nel commento che più di tutti salta agli occhi, si tratta di quello del marito Filippo Magnini, che sotto la foto della mogliettina in costume ha inviato una faccina dagli occhi a cuore e una fiamma accesa, come quella del loro amore, ancora affettuoso e passionale dopo 5 anni e una figlia assieme.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, coppia d’oro

Innamorati e teneri come il primo giorno Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che stanno insieme dal 2018 e, nel 2021 (con festa posticipata al 2022 causa Covid) sono convolati a nozze. Assieme formano una famiglia allargata, composta dalla figlioletta Mia e da Sofia, figlia di Palmas e del precedente marito, il calciatore Davide Bombardini. Il loro legame è così forte da volerlo incidere sulla pelle: Giorgia ha infatti tatuato il nome di Filippo accanto a quello delle figlie, e viceversa.