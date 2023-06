Chiara Ferragni, il bikini zebrato è la tendenza dell’estate

I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Quado si parla di tendenze fashion in Italia c’è solo un nome, quello di Chiara Ferragni che in spiaggia indossa il bikini a stampa zebrata trasformandolo nel must have di quest’estate.

Chiara Ferragni e il bikini zebrato

Chiara Ferragni non si smentisce: sia che si tratti di abiti da sera favolosi (come quelli che ha indossa al Festival di Sanremo 2023) sia che si tratti di costumi da bagno, è lei che detta le tendenze. Così, l’imprenditrice influencer ha incantato i suoi follower a Forte dei Marmi indossando un bikini animalier firmato Calzedonia.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Si tratta del modello Nairobi, composto di top a triangolo scorrevole e brasiliana con vita sagomata e sgambatura alta in stile anni ‘80. A caratterizzare il costume da bagno è lo stile con fantasia zebrata in bianco e nero, semplice ma pur sempre d’effetto per le giornate in spiaggia o a bordo piscina.

Chiara quindi ha iniziato la “bikini season” all’insegna ovviamente dell’eleganza e glamour e ha prontamente condiviso sul suo profilo Instagram lo scatto in bikini. Nella foto la Ferragni è in spiaggia, sullo sfondo il cielo e il mare blu di Forte dei Marmi. Lei è in piedi sotto l’ombrellone accanto al lettino, lo sguardo nascosto dai maxi occhiali da sole è rivolto all’obiettivo. Il caschetto biondo perfetto è ormai il taglio delle vip (vedi Michelle Hunziker), le labbra sono esaltate da un rossetto rosa antico lucido e contornate dalla matita ton sur ton. Chiara tiene gli slip ai bordi rivelando la manicure rossa con unghie a mandorla. Che la stagione estiva è appena iniziata, si nota dall’incarnato ancora molto chiaro. Solo un leggero colore sul décolleté.

Chiara Ferragni in bikini incanta Instagram

I suoi follower impazziscono di fronte al primo bikini dell’estate 2023 e tra i commenti si legge: “Perfetta, come sempre, e che dica al contrario invidia solo invidia .. Perché nessuno può dire che l’hai fatto male a nessuno sei sempre stata bravissima bellissima e corretta, e tutto il resto pure Invidia e Frustrazione e che vogliono essere come te”. E ancora: “Che fisichetto 😍”, “Bellissima”, “Bel costume!”, “Fantastica come sempre ❤️”. Persino chi non ha particolare attrazione per lo zebrato trova che la Ferragni stia benissimo con questo nuovo bikini: “Non amo l’animalier ma secondo me ti dona 😘”.

Oltre al costume, c’è anche chi le fa i complimenti per la pettinatura: “Continuo a pensare, che questo taglio di capelli, ti stia una favola. Inoltre, in tante lo hanno adottato… dopo di te👍😜”. Senza contare le centinaia di migliaia di cuoricini che le sono piovuti per questo primo bikini al mare che consolida il sodalizio tra Chiara e Calzedonia e non è l’unica tra vip e influencer ad amare questo brand.