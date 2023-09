Chiara Ferragni in mini bikini nero è splendida, ma non sfugge alle critiche

Fonte: IPA Chiara Ferragni, l’iconico look con coppe ‘a cono’ per la Fashion Week

Anche per Chiara Ferragni l’estate volge ormai al termine, ma l’influencer sta approfittando degli ultimi giorni di vacanza per condividere ancora qualche look vacanziero sui social. E così, direttamente dalla Toscana, dove sta celebrando l’anniversario di matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale ha condiviso un nuovo scatto in bikini, che non è stato accolto nel migliore dei modi: in molti, infatti, sostengono che la Ferragni abbia ritoccato la foto.

Chiara Ferragni e lo scatto incriminato

Chiara Ferragni sta festeggiando il suo quinto anniversario di matrimonio con Fedez in una bellissima tenuta toscana. Ma tra una nuotata e l’altra riesce comunque a ritagliarsi qualche minuto per postare alcuni scatti del soggiorno sui social. L’ultimo in ordine di tempo la ritrae in uno splendido bikini: fasciata in un mini due pezzi di colore nero, Chiara mostra le spalle all’obiettivo fotografico, mettendo in evidenza una forma fisica invidiabile. Eppure, un particolare non sembra convincere i fan, che accusano l’influencer di aver ritoccato il suo lato b.

Chiara Ferragni ha sempre mostrato con orgoglio il suo fisico esile e slanciato, molto lontano dalle curve esplosive sfoggiate sui social da molte sue colleghe. Eppure, nell’ultima immagine che la vede protagonista, l’imprenditrice evidenzia – a detta dei suoi followers- un lato b molto più generoso del solito. Il merito, a loro dire, non sarebbe della palestra, bensì di photoshop: “Chiara mi dispiace, ti seguo e ti stimo ma non ce l’hai questo ben di Dio di sedere” scrive delusa un’utente, a cui fanno eco le lamentele di un’altra “È riuscita anche ad aumentare i glutei o ha utilizzato il Photoshop?”.

In molti, inoltre, accusano l’imprenditrice di essere poco coerente con lo slogan lanciato a Sanremo, che l’aveva resa paladina della body posititvity e della libertà femminile in tutte le sue accezioni: “Il corso di Photoshop inizia a dare risultati, proprio tu che hai lanciato lo slogan pensati libera” commenta qualcuno; “E’ bello vedere come una donna che parla di self confidence ritocchi le foto con photoshop” scrive un altro fan. Insomma, sono in pochi a concedere il beneficio del dubbio alla Ferragni, che potrebbe anche aver sapientemente scelto una posa ‘tattica’ che valorizzi il suo fisico. D’altro canto, fa parte del suo lavoro.

L’influencer paladina della body positivity

Che piaccia o meno, a Chiara Ferragni va comunque il merito di aver sdoganato ben più di un tabù legato all’immagine femminile sui social. Lontana da alcune colleghe che prediligono una narrazione legata solo ad alcune sfere della loro vita, lei si è sempre mostrata a 360 gradi, anche quando non era al massimo della forma. In più di un’occasione, infatti, l’imprenditrice ha postato dei selfie senza trucco mostrando le imperfezioni cutanee: “Dobbiamo normalizzare anche i giorni in cui la nostra pelle è imperfetta e non vivere con la pressione di sentirci sempre perfetti. Nessuno lo è” aveva scritto.

A poco più di un mese dal parto, invece, aveva mostrato il ventre non ancora perfettamente piatto, lanciando un potente messaggio ai suoi followers: “Ricorda che una posa e una luce diversa o, in questo caso, dei leggings a vita alta fanno apparire il tuo corpo così diverso, ma ciò è comunque ok. Siamo sempre gentili con i nostri corpi“. Peccato che spesso gli haters non siano altrettanto gentili con lei.