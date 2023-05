Laetitia Casta, Venere in bikini: un inno alla bellezza mediterranea

Fonte: Ufficio stampa Calzedonia Laetitia Casta

Immaginatevi Laetitia Casta che esce dall’acqua, come una sorta di nuova Venere del Botticelli, indossando un costume intero bianco, drappeggiato appena sotto il décolleté e con una scollatura profonda ad altissima seduzione. Semplicemente uno schianto.

Laetitia Casta, nuova musa di Calzedonia

È così che l’ha voluta Calzedonia che ha scelto Laetitia Casta come volto per la campagna mare SS2023. È la prima volta che il brand si affida a una musa d’oltralpe per incarnarne valori di bellezza e femminilità che da sempre lo contraddistinguono. Ma la nuova strategia è perfettamente riuscita.

Fonte: Ufficio stampa Calzedonia

Audace e sensuale, magnetica e raffinata, Laetitia Casta è donna in ogni sua sfaccettatura. Francese di origini italiane, è quintessenza mediterranea di estrema classe e raffinatezza, tutti elementi condivisi dal DNA Calzedonia. A 44 anni la top model è superbamente magnifica mentre indossa bikini e interi.

Laetitia si fa fotografare sdraiata sulla sabbia rossa mentre indossa un costume nero dalle spalline sottili. I lunghi capelli bagnati sono tirati indietro per lasciare spazio al suo sguardo magnetico che sembra penetrare l’obiettivo, la pelle abbronzata, quasi dorata, il make up che riproduce i colori del Mediterraneo e degli orecchini a cerchio sottili. La quintessenza della bellezza.

Laetitia Casta magnifica in bikini

Spirito libero, negli scatti della campagna Laetitia è protagonista tra le onde del suggestivo panorama del Mediterraneo indossando i bikini tie & dye della serie Formentera o il triangolo zebrato della linea Nairobi, ma anche in interi sofisticati, bianco e delicatamente rétro dal profondissimo scollo a V e con scollo a cuore stile yacht club, incarnando perfettamente il messaggio che vuole lanciare Calzedonia con la sua nuova collezione.

Fonte: Ufficio stampa Calzedonia

La campagna PE 23 Calzedonia è infatti espressione fresca della nuova evoluzione del brand, proseguo di uno sviluppo che tende sempre di più all’inclusione in ogni sua forma. Ogni femminilità viene così rappresentata, non solo per fisicità ma anche per età, ancora una volta uscendo dagli stereotipi per riflettersi nella realtà delle donne di oggi. La collezione mescola pezzi esclusivi– come quelli della limited edition con i suoi costumi impreziositi da catene gold e strass, cascate di jais sugli interi, le ruches dei monospalla, a costumi da bagno di super tendenza, da indossare dall’alba al tramonto nelle calette o a bordo piscina.

La collezione estate 2023 Calzedonia è infatti un insieme di suggestioni uniche, dichiarate attraverso un alfabeto di stili e dettagli preziosi, silhouette e fantasie sviluppati in una trilogia di filoni di forte carattere.

Fonte: Ufficio stampa Calzedonia

C’è Coastal Chic, con i suoi modelli dai macro-volant, i ricami opulenti, l’alternanza calibrata di opacità e trasparenze, l’utilizzo sapiente di materiali 3D texturizzati.

Summer Festival, la linea ispirata ai viaggi on the Road, con i suoi bikini effetto denim, i colori colori brillanti, i capi crochet o con intarsi di rete e metallo che strizzano l’occhio al Coachella.

E poi Wild Nature, con le sue tinte materiche e primitive nelle nuances del fuoco e della terra, un inno alla flora e alla fauna che si fondono in un mix & match di stampe variopinte.

Laetitia Casta, fisico perfetto a 44 anni

Laetitia Casta interpreta superlativamente lo spirito della collezione con la sua raffinata bellezza e il suo fisico scolpito a 44 anni e dopo 4 figli. Il suo segreto? Ascoltare il suo corpo. La top model da sempre la body positivity, convinta che con la maternità il corpo non perde la sua bellezza né la sua grazia, va amato e accettato in ogni fase della sua vita.