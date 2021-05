Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il piccolo Azel

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Un bimbo arrivato in silenzio, lontano dal clamore del pubblico: Laetitia Casta ha voluto che attorno alla nascita di suo figlio, così come già accaduto per la sua gravidanza, ci fosse il massimo riserbo. La modella e attrice francese, che è da poco diventata mamma per la quarta volta, ha accolto così il piccolo Azel.

A quanto pare, la Casta avrebbe partorito lo scorso marzo dopo aver vissuto questo magico momento lontana dalle luci dei riflettori. Lei e suo marito Louis Garrel – con il quale ha una relazione ormai dal 2015 – hanno celebrato la nascita in famiglia senza grandi annunci, tanto che la notizia ha raggiunto i media solo diverse settimane dopo il lieto evento. Anche la gravidanza era stata tenuta segreta, almeno fin quando il settimanale Gente non aveva pubblicato alcune foto di Laetitia con un pancione impossibile da nascondere.

L’attrice, che solo qualche giorno fa ha festeggiato il suo 43esimo compleanno, è già mamma di altri tre ragazzi: nel 2001 ha avuto Satheene, nata dalla relazione con il fotografo Stephane Sednaoui, mentre in seguito è stata legata a Stefano Accorsi, dal quale ha avuto i figli Orlando (2006) e Athena (2009). Da qualche anno aveva iniziato a frequentare l’attore francese Louis Garrel, con il quale si era sposata (ancora una volta, in gran segreto) nel 2017. E insieme hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita del piccolo Azel.

Per la coppia si tratta del primo figlio insieme, ma anche Louis era già padre: nel 2009 aveva infatti adottato Oumy, assieme all’ex compagna Valeria Bruni Tedeschi. La loro è una famiglia allargata davvero molto speciale, alla quale ora si aggiunge un maschietto che porta un nome alquanto importante. Come recentemente rivelato da Laetitia Casta in un’intervista a Public, la sua è stata una decisione ben ponderata: “Il suo nome, Azel, non è stato scelto a caso. Deriva da una parola ebraica che significa nobile“.

Per il momento, Laetitia e Louis non hanno voluto condividere alcuna foto del loro bimbo. Da sempre molto riservati, amano mantenere la massima privacy su ciò che riguarda la loro vita privata, e per questo motivo hanno deciso di non sbandierare la loro felicità sui social.