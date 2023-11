Laetitia Casta, la magia delle calze con glitter e strass per Natale

Fonte: Getty Images Laetitia Casta

Laetitia Casta, vera icona di bellezza, ci svela come trasformare le calze nel dettaglio magico e sensuale che rende unico il nostro look per le feste. La top model infatti è stata scelta ancora una volta come volto della campagna della collezione Let’s Party, di Calzedonia.

Laetitia Casta e la magia delle gambe

Laetitia Casta incarna infatti al meglio i valori di eleganza e femminilità, espressi nella collezione di Calzedonia, pensata per far brillare tutte le donne durante un momento così magico come le feste di Natale.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Dall’alto del suo metro e settanta, la Casta posa in un antico palazzo, indossando un minidress blu scintillante, perfetto per esaltare le calze velate con disegni geometrici glitterati. Mentre appoggiata a una porta finemente decorata, rivolge lo sguardo languido all’obiettivo. È così che compare la top model in una delle immagini della campagna.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Let’s Party all’insegna del glitter: collant, tute bodytights a rete e leggings

La collezione Let’s Party trasporta trasporta nell’atmosfera più scintillante dell’anno con glitter, paillettes e strass che la fanno da protagonisti.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Così, i collant di pizzo o caratterizzati da disegni geometrici si arricchiscono di strass, applicazioni ed accessori che li rendono l’elemento d’eccellenza per le feste, quello che appunto fa la differenza realizzando un outfit del tutto originale, in grado di arricchire i più semplici degli abiti. Basta un classico tubino nero abbinato ai giusti collant per creare una mise speciale da indossare in un’occasione altrettanto speciale.

Le stess fantasie le ritroviamo anche per le tute bodytights a rete, trend glamour e sexy riproposto anche in questa collezione in chiave brillante. Perfette per chi punta su outfit ad alta seduzione.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Seguendo ormai l’affermato trend del catsuit, Calzedonia ripropone anche la tuta in tessuto superlucido, grande successo della scorsa stagione che ritorna in una versione con maniche lunghe, spalline squadrate e profondo scollo a V, anche in total paillettes, per farci sentire delle principesse.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Leggings e pantaloni hanno un ampio spazio, ormai sono capi irrinunciabili nel guardaroba di tutte. Anche loro mantengono a pieno il

carattere shine dell’atmosfera natalizia: ad effetto rete con strass, ricoperti di glitter luminosi, arricchiti di frange ed anche hot pants in paillettes per look serali davvero da sogno.