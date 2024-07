Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Ilaria D'Amico e Buffon

L’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon prosegue ormai dal 2013. Sono ben distanti le polemiche sulla fine del matrimonio tra il celebre portiere di Juventus e Italia e l’ex storica compagna Alena Seredova.

Una ferita rimasta aperta a lungo ma, oggi, sono trascorsi più di dieci anni. La coppia ha una famiglia felice, con la giornalista che ha avuto un figlio da una precedente relazione con l’imprenditore Rocco Attisani. L’ex portiere (oggi dirigente in Nazionale) ha invece avuto due figli con l’ex, Louis Thomas e David Lee. La coppia ha poi festeggiato l’arrivo di un bebè proprio, Leopoldo Mattia, venuto al mondo nel 2016. Stando alle ultime indiscrezioni, però, Ilaria D’Amico sarebbe nuovamente in dolce attesa.

Ilaria D’Amico incinta

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno rispettivamente 50 (51 il 30 agosto) e 46 anni, ma sembrano pronti a diventare ancora una volta genitori. Un secondo figlio frutto del loro amore dopo Leopoldo Mattia, che oggi ha 8 anni.

A lanciare l’indiscrezione, non di poco conto, è stato il settimanale Diva e Donna. Sono state pubblicate alcune foto che ritraggono la ben nota giornalista e conduttrice. Proprio queste immagini sono alla base della storia. Si è scelto infatti di prestare particolare attenzione a quello che viene definito un “pancino sospetto”.

Va da sé che non è minimamente possibile pensare che ogni donna dal ventre gonfio sia incinta, ma lo scoop del settimanale non ruota tutto intorno agli scatti. Questi sono stati il punto di partenza, tanto “sospetti” da spingere a ottenere una dichiarazione che potesse confermare la teoria.

Ilaria D’Amico aspetta un figlio, la conferma

Ovviamente non sono stati né Ilaria D’Amico né Gigi Buffon a parlare della vicenda. I due tengono alla privacy della propria vita in famiglia. Il settimanale è però riuscito a contattare alcuni amici della celebre coppia.

Stando a quanto scritto, questi avrebbero confermato la gravidanza. Se tutto dovesse risultare vero, c’è da aspettarsi un lieto annuncio nel corso delle prossime settimane o mesi. Chi può dire che tutto ciò non possa anche portare i due al grande passo.

Compagni da più di un decennio, sembravano a un passo dal matrimonio, che però non è mai stato celebrato. Al termine della scorsa estate, infatti, Buffon si era detto pronto a sposare l’amata Ilaria. Lo aveva annunciato in diretta televisiva. Ci si aspettava il lieto evento a giugno 2024 ma così non è stato.

Pare tutto rinviato a causa dell’impegno di Buffon con la Nazionale a Euro 2024. C’è però chi sostiene che, al tempo dell’annuncio televisivo, lui già sapesse di dover partire. Il rinvio, dunque, sarebbe dovuto ad altre motivazioni. Nessuna crisi all’orizzonte, sia chiaro. La teoria più accreditata, al momento, è che proprio l’inaspettata (presunta) gravidanza possa aver spinto i due a cambiare le carte in tavola.