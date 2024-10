Fonte: IPA Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

È stata la giornata che sognavano da sempre. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono diventati marito e moglie di fronte ai parenti e agli amici che hanno voluto intorno a loro nella data più importante, giurandosi amore eterno dopo oltre 10 anni di fidanzamento e un figlio – Leopoldo Mattia – incaricato di portare le fedi agli sposi. La giornalista sportiva e l’ex portiere della Juventus hanno dunque voluto fare le cose per bene e hanno organizzato tutto nei minimi dettagli: lo vediamo dalle foto inedite che hanno voluto condividere a qualche giorno dal momento più bello.

Le immagini mai viste delle nozze di Buffon e Ilaria D’Amico

Prima di diventare marito e moglie, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno aspettato molti anni. Non che fossero indecisi sul da farsi, anzi: hanno sempre desiderato sposarsi ma per una serie di motivi hanno sempre rimandato. Il giorno del fatidico Sì è però arrivato, il 28 settembre, ed è stato tutto perfetto. A cominciare dagli abiti che ha indossato la sposa, emozionatissima, per finire con la grande festa in cui hanno salutato gli invitati accorsi numerosi.

E così, a qualche giorno da quei momenti, l’ex estremo difensore della Nazionale ha aperto l’album delle nozze per mostrare di più di quello che è accaduto prima che si unissero per sempre. Con loro c’erano tutti i figli, quelli che lui ha avuto dalla prima moglie Alena Seredova e Pietro, il primogenito di D’Amico, che ha portato la mamma sotto braccio verso l’altare. Louis Thomas e David Lee, invece, sono stati al fianco del papà in attesa della sua futura moglie. I due ragazzi sono molto uniti e sono rimasti a vivere con la madre dopo la separazione: l’ex moglie di Buffon ha voltato pagina ormai da tempo ed è oggi felicemente sposata al fianco di Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua bambina Vivienne.

Da chi è stato celebrato il matrimonio

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si è tenuto con rito civile a Villa Oliva, di fronte alla giornalista Francesca Fogar che ha ricoperto il ruolo di officiante. Per l’occasione, la sposa ha indossato un abito a maniche lunghe di pizzo leggero, con una coroncina sul capo che le ha regalato un tocco di romanticismo. Tra gli invitati, non potevano mancare Giovanni Malagò, Presidente del Coni, gli ex compagni di squadra Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. E ancora Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

La festa si è poi spostata a Marina di Massa, dove gli sposi hanno fatto festa insieme agli invitati. “Il senso di ogni cosa”, ha scritto Gigi Buffon a corredo delle foto che ha voluto condividere e che ancora non erano state viste, confermando ancora una volta quando sia grande la felicità che l’ha travolto per aver finalmente coronato il sogno di sposare la sua fidanzata storica. La proposta è stata fatta più volte ma la cerimonia rimandata in più volte prima che si decidessero a compiere il grande passo. Si era anche parlato di una possibile gravidanza, mai confermata dai diretti interessati.