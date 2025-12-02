Alena Seredova: “Io e mio figlio Louis lontani da due anni. Piango ancora”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alena Seredova

Per tutti è una donna forte. Per Louis, invece, è semplicemente una mamma che ogni volta che lui riparte si trova a ricomporre un cuore che si spezza un po’. È Alena Seredova, che per la prima volta ha parlato della distanza con cui si trova a convivere da qualche tempo. Da quando il suo primogenito ha deciso di seguire le orme paterne, quelle dell’ex portiere Gigi Buffon.

Alena Seredova e la distanza col figlio calciatore Louis Buffon

Louis Thomas Buffon, il figlio più grande di Alena Seredova, è un calciatore diciottenne. Molto promettente come suo padre Gigi Buffon ma lui è un attaccante, non un portiere. E per evitare critiche e paragoni ha scelto di giocare con la Nazionale della Repubblica Ceca, Paese natale della madre, anziché l’Italia. In Serie A gioca invece con il Pisa. Insomma, un presente e un futuro più che roseo e di cui mamma Alena è orgogliosissima.

Ma per la Seredova pesa molto la distanza. “Aveva 15 anni quando ci siamo separati, da due anni siamo lontani. – ha raccontato la soubrette in un’intervista rilasciata al Secolo XIX – Ogni volta che riparte, sento una stretta forte di nostalgia. Piango ancora. Quando erano piccoli li portavo sempre con me, ma crescendo ho ricordato la libertà che mi diedero i miei genitori per inseguire i miei sogni. Il patto era: “Vai pure, ma non tradire la nostra fiducia”.

E grazie a quella fiducia il successo di Alena è iniziato presto. A 14 anni partecipava a concorsi di bellezza in televisione, a 18 ha lasciato la casa dei genitori per vivere da sola, orgogliosa della sua prima macchina comprata con 200 euro.

“Era un catorcio con i finestrini a manovella che si bloccavano continuamente. Eppure mi sentivo orgogliosa perché l’avevo comprata da sola”, ha dichiarato. A spingerla verso il successo sono stati “la perseveranza e la competitività, non la timidezza”.

Alena ha inoltre spiegato che c’è stato un momento in cui ha deciso di affrontare la propria riservatezza: “Al concorso di miss chiamai mia madre e dissi: “Metto da parte la timidezza per un mese, voglio arrivare a guadagnare davvero”. Sculettare davanti a un pubblico non mi veniva naturale, ma imparai a dare il massimo: è un mestiere”.

Alena Seredova, 100mila euro per parlare di Buffon

Tra aneddoti e retroscena, Alena Seredova ha recentemente rivelato anche che le sono stati offerti ben centomila euro per parlare del tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico. “Ma non dirò mai chi me li ha offerti. Ho rifiutato e non perché non mi avrebbero fatto comodo: ho preferito dare valore alla serenità dei miei figli e mia”, ha ribadito.

In quel periodo, Alena ha scelto di proteggere la propria privacy e quella di Louis Thomas e David Lee, concentrandosi sui figli e sulla loro crescita, cercando di gestire la separazione senza esporli ai media.

La decisione di restare in silenzio, lontana dai riflettori e dalle polemiche, le ha permesso di affrontare la fine del matrimonio con dignità e riservatezza, preparandosi nel contempo a riaprire il cuore e la propria vita sentimentale solo quando si è sentita pronta.

“Ci ho messo tanto per decidere che potesse andare bene. A Torino mi chiamavano “il dobermann”: mi sentivo gli occhi di tutti addosso e non permettevo a nessuno di avvicinarsi”.

Un atteggiamento che le ha portato consensi ed elogi da parte del pubblico. Poi è arrivato Alessandro Nasi, la piccola Vivienne Charlotte, e il resto è storia.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!