Alena Seredova torna a parlare del divorzio da Buffon: “Tutto si supera”

Alena Seredova

Alena Seredova torna a parlare del divorzio da Gigi Buffon e di come si possa rinascere dal dolore, trovando la propria strada e superando anche le difficoltà più grandi. L’ex modella infatti, dopo grandi sofferenze, è tornata a sorridere e oggi non potrebbe essere più felice.

Le parole di Alena Seredova sul divorzio da Gigi Buffon

Era il 2014 quando Alena Seredova scoprì tramite i giornali del tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico. Tre anni prima i due si erano sposati dopo una lunga relazione iniziata nel 2005 e coronata dalla nascita dei figli Louis Thomas e David Lee. Un grande dolore per la modella che da allora, un passo dopo l’altro, ha provato a ricostruire la sua esistenza. Nel 2015 ha incontrato Alessandro Nasi che, con dolcezza e pazienza, è riuscita a guarire le sue ferite. Nel 2020 i due sono diventati genitori di Vivienne Charlotte, mentre nel 2023 si sono sposati a Noto, in Sicilia, con una cerimonia romantica ed emozionante.

Alena non si è mai nascosta in questi anni e ha spesso parlato del rapporto con Buffon senza filtri e con grande sincerità. Le ultime dichiarazioni sono arrivate in questi giorni quando Alena, in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram. L’ex modella ha replicato a chi si complimentava con lei per il percorso di rinascita intrapreso dopo l’addio a Buffon.

“Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare – ha replicato Alena – ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera”. La Seredova ha affermato di sentirsi rifiorita e ha voluto diffondere un messaggio di speranza verso chi sta vivendo un momento complicato e sta affrontando una rottura: “Si può anche cambiare fiore proprio. Vuol dire che alla fine è per tutti noi così, non disperate”, ha concluso.

Il cambiamento di Alena Seredova: “Ho perso 16 chili”

Alena Seredova non ha parlato solamente della sua vita sentimentale e del suo splendido presente, ma ha anche svelato di aver perso 16 chili. Una scelta fatta per preservare la sua salute e per sentirsi bene con sè stessa a 47 anni. “L’ho fatto inanzitutto per la salute – ha raccontato su Instagram -. Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera.

A 47 anni Alena sta vivendo un momento magico della sua vita e, come ha rivelato lei stessa, ha imparato anche a fare i conti con il tempo che passa. “Sono sempre più quei momenti che ti abitui un po’ a come ti vedi e poi arriva quella ruga profonda nuova o un qualcosa di nuovo che dici: ahi, ahi, questa è new entry – ha spiegato -. E ci metti un attimo, almeno io ci metto di nuovo un attimo per abituarmi. E così via. Però è importante essere sani ragazzi, perché vedo intorno a me troppe cose che non vanno bene”.