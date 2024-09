Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, pagelle dei look al matrimonio: D’Amico figlia dei fiori (8) Bellucci eterea (9)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ha catturato l’attenzione di tutti, non solo per il loro grande amore, ma anche per lo stile impeccabile della coppia e degli invitati. Un evento romantico, elegante, dove il mondo dello spettacolo e del calcio si è incontrato per celebrare una storia d’amore lunga dieci anni.

Gigi Buffon: elegante e sofisticato, un classico intramontabile. Voto: 9

Sempre impeccabile, Gigi Buffon non ha deluso neanche in questo giorno speciale. Per l’occasione, l’ex portiere della Nazionale ha scelto un abito su misura di Giorgio Armani, in un elegante blu scuro che ha esaltato la sua figura imponente.

La cravatta in una tonalità leggermente più chiara del completo ha aggiunto un tocco di raffinatezza. Giorgio Armani ha anche vestito i figli di Buffon, dimostrando un’attenzione al dettaglio che rispecchia la classe innata del portiere.

Un look che trasmette autorevolezza ma senza eccessi, perfettamente in linea con lo stile di Buffon, che sa sempre come essere al centro dell’attenzione senza forzare i riflettori su di sé.

Ilaria D’Amico: abito da figlia dei fiori. Voto: 8

La sposa, Ilaria D’Amico, ha sorpreso tutti con una scelta inaspettata: un abito in pizzo bianco firmato Luisa Beccaria, dal gusto romantico e vintage.

La conduttrice sportiva, solitamente nota per la sua sobrietà e i tubini neri, ha optato per uno stile completamente diverso, esaltando il suo lato più dolce e femminile.

Il pizzo delicato dell’abito, lo scollo a barca e le spalle scoperte hanno messo in risalto la sua silhouette perfetta. La coroncina di fiori e il velo corto hanno aggiunto un tocco boho-chic, rendendo il suo look unico e indimenticabile. La scelta del bouquet di rose rosa e bianche ha completato perfettamente l’outfit, donando un‘aria eterea alla sposa.

Monica Bellucci: semplice ma d’effetto. Voto: 9

Monica Bellucci, testimone della sposa, ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile. L’attrice, accompagnata dal compagno Tim Burton, ha optato per un tailleur nero dal taglio minimal ma estremamente elegante.

La sua presenza non è passata inosservata, complice la sua classe innata e la capacità di rendere sofisticato anche il look più semplice. Il nero, che per molti potrebbe sembrare una scelta scontata, si è rivelato perfetto per Bellucci, in grado di esaltare la sua figura e di conferirle un’aura misteriosa e affascinante. Semplice ma d’effetto, Monica Bellucci sa sempre come distinguersi con stile.

Gli invitati: Tim Burton dark anche ai matrimoni. Voto: 7

La lunga lista di invitati ha incluso nomi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Massimiliano Allegri, Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini sono stati tra i protagonisti, ma è stato il trio bianconero Barzagli-Bonucci-Chiellini a strappare sorrisi, presentandosi con un videomessaggio emozionante per gli sposi.

Tuttavia, in termini di stile, è stata la presenza di Tim Burton a catalizzare l’attenzione: il regista americano ha mantenuto fede al suo look dark, con il suo solito abito nero dallo stile eccentrico e irriverente. Un ensemble perfettamente coerente con il suo personaggio, Tim Burton non delude mai.

Location da favola e un’atmosfera incantevole. Voto: 8.5

La cerimonia, celebrata in una splendida villa sulle colline lucchesi, ha visto Gigi Buffon e Ilaria D’Amico finalmente dire “sì” dopo una lunga attesa. Gli ospiti hanno potuto ammirare i due sposi in tutto il loro splendore, e non sono mancate le emozioni, con Buffon visibilmente commosso durante le promesse.

La sposa, accompagnata dal figlio lungo i viali della villa, ha incantato tutti con il suo look etereo e la sua serenità. Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti con una festa in Versilia, dove la coppia ha voluto celebrare in modo più informale con amici e parenti, rendendo il weekend indimenticabile.