Fonte: Getty Images Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Il 28 settembre è il grande giorno di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, che sono pronti per dirsi “sì”: sono una coppia da più di 10 anni, e finalmente è arrivato il momento di celebrare l’amore che li ha resi tanto legati con un matrimonio sontuoso. Hanno scelto San Pancrazio (a Lucca) come località, dove i voti vengono celebrati con rito civile: la cerimonia è stata rimandata da giugno a fine settembre, per gli impegni di Buffon, ex calciatore e attuale dirigente della Nazionale.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano: testimone Monica Bellucci

La location del matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico è Villa Oliva a Lucca, con interni ed esterni che tolgono il fiato: a fare da testimone un nome d’eccezione del cinema italiano, ovvero Monica Bellucci, amica della sposa. Il matrimonio è celebrato da Francesca Fogar, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Secondo quanto trapelato, il rito civile viene celebrato il 28 settembre, ma il party esclusivo si tiene il 29 settembre (in Versilia, forse, nel Bagno La Romanina, rilevato proprio dalla famiglia Buffon, o a Forte dei Marmi, ma non è trapelato nulla dalla coppia).

Per Gigi Buffon, quello con Ilaria D’Amico è il secondo matrimonio: l’ex calciatore è stato sposato in passato con Alena Seredova. Undici anni fa, Buffon e la D’Amico sono stati “avvistati” per la prima volta insieme, e ora sono pronti al passo più importante di tutti, dopo aver costruito una famiglia e un legame solido. Presenti, ovviamente, i figli, tra cui Leopoldo Mattia, nato nel 2016, e Pietro (figlio della D’Amico con Rocco Attisani), oltre a Louis Thomas e David Lee (che Buffon ha avuto con la Seredova). Buffon ha scelto come testimoni Alessandro Nesta, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, mentre la D’Amico ha voluto al suo fianco in questo giorno speciale le amiche Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e Angela Pedrini. Tra gli ospiti, invece, non si sa ancora se sarà presente Massimiliano Allegri, l’ex allenatore della Juventus.

La proposta di matrimonio

“Gigi me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”. Più di 10 anni insieme e svariate proposte di matrimonio: così aveva raccontato la D’Amico, che comunque ha sempre considerato ciò che ha costruito con Buffon “una famiglia”, anche senza anello. “Credo che quando succederà sarà per regalarci una festa romantica“, e così è stato, alla fine. La location scelta, con la limonaia che può ospitare fino a 200 persone, è mozzafiato.

La data delle nozze è stata fissata in prima battuta per giugno 2024, ma alla fine hanno scelto di rimandare l’appuntamento romantico a settembre: “Rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese”. E Buffon, al Corriere, aveva dichiarato: “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici, questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”. Archiviati gli Europei di Calcio, è finalmente arrivato il giorno del grande passo.