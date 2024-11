Ilaria D’Amico e Gigi Buffon da Fazio: la romantica proposta di matrimonio

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nella puntata di domenica 24 novembre la coppia ha raccontato della loro storia, dal primo incontro per lavoro alle (tante) proposte di matrimonio, prima di arrivare alle nozze dopo più di dieci anni d’amore.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, il primo incontro

Tanti anni d’amore, un figlio e dallo scorso settembre anche un matrimonio: Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono una delle coppie inossidabili del mondo dello spettacolo e si sono raccontati a Che tempo che fa, parlando della loro storia, dagli esordi alle strane proposte di nozze del portiere.

“Io e Ilaria ci conoscevamo già da sempre, frequentando lo stesso mondo e facendo lei la giornalista sportiva”, ha spiegato Buffon a Fabio Fazio. “La serata del gol-non gol famosissimo di Muntari Ilaria mi intervista e mi chiede: ‘Buffon, ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?’”. È partito tutto da lì: quella domanda a bruciapelo ha fatto scoccare la scintilla che li ha portati, dieci anni dopo, a giurarsi amore eterno lo scorso 28 settembre, circondati dall’affetto di amici e parenti.

Ilaria D’Amico, le proposte di matrimonio di Gigi Buffon (prima di quella vera)

I due, legati da tanti anni, non hanno mai fatto mistero di voler convolare a nozze, anche se il momento perfetto è arrivato solo qualche mese fa, dopo un rinvio a causa degli Europei e soprattutto dopo le (tante) proposte di Gigi Buffon. È stata la giornalista a svelare qualche aneddoto sulla storia d’amore con il portiere: “Dopo 10 anni, ci ha pensato di farmi bene la proposta di matrimonio. Perché una volta mi ha chiesto di spostarmi con un SMS da Parigi. Giocava nel PSG e una mattina, alle 5:30 del mattino – immaginando che si fosse appena svegliato, ma chi può saperlo – mi scrive: ‘Ma io e te non ci sposiamo?’ Ma è una proposta di matrimonio? Io ci sono rimasta”.

Prima di quella ufficiale, ce ne sono state circa altre tre o quattro: “Era diventata una cosa seriale, ogni febbraio partiva la proposta”, ha scherzato il portiere. Poi è arrivata quella vera, romanticissima, come ha rivelato da Fazio: “Ero in un periodo difficile della mia vita, in cui facevo avanti e indietro tra Milano, Roma e Parma. Mi fermo a Parma con lui un lunedì, senza figli, trovo il caminetto acceso a casa e una canzone in sottofondo. Mi siedo sul divano e lui mi si accascia, mi prende una mano, mi guarda con un’aria talmente pieno di dolore che mi sono spaventata, con un’ansia. Lui mi fa la proposta, mi sono sciolta, ho subito detto sì“.

Le nozze si sono svolte con rito civile a Villa Oliva, sulle colline lucchesi, alla presenza delle persone più importanti, in primis i figli: Leopoldo Mattia, nato nel 2016, e Pietro (figlio di Ilaria D’Amico e Rocco Attisani), oltre a Louis Thomas e David Lee (che Buffon ha avuto con Alena Seredova). Non poteva che essere una festa meravigliosa e all’insegna dell’amore. Del resto, Buffon aveva dedicato parole meravigliose alla sua compagna di vita poco prima del loro giorno più importante: “È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice“.