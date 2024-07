Fonte: Getty Images Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sposano. E finalmente, verrebbe da dire, dato che questo matrimonio è stato annunciato da molto tempo e non è ancora stato celebrato. Le nozze erano attese per giugno, ma la concomitanza della sfortunata spedizione agli Europei 2024, di cui l’ex estremo difensore della Juventus è capo delegazione, ha richiesto uno slittamento della data che deve essere fissata nei prossimi mesi. Sono state infatti affisse le pubblicazioni, a Carrara – luogo di nascita del portierone – e a Milano, dove risiede la futura sposa. Ma qual è la location che hanno scelto? Scopriamo tutti i dettagli

Dove si sposano Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Il luogo scelto per la celebrazione del matrimonio tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non è né Milano né Carrara. La coppia storica convola infatti a nozze a Lucca, come confermato dalla città delle Mura, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul rito e sul ricevimento. Gli sposi sono infatti molto riservati, nonostante siano conosciuti e amati, e preferiscono tenere segreti i particolari dell’evento che hanno atteso per molto tempo.

Lucca è inoltre una delle mete preferite dei grandi calciatori. Basti pensare al matrimonio di Giovanni Di Lorenzo, Capitano del Napoli originario di Valle del Serchio. Dopotutto, la zona è ricca di ville da sogno in cui ospitare cerimonia e ricevimento. Non è infatti un caso che sia stata scelta anche da loro, che si sposano quasi certamente entro l’anno. La data del matrimonio non è certa, visto che non l’hanno dichiarata, ma da quella di affissione delle pubblicazioni devono passare un massimo di sei mesi.

L’indiscrezione sulla seconda gravidanza

La giornalista sportiva sarebbe inoltre in attesa del secondo bambino, a 50 anni, dopo il primogenito Leopoldo Mattia che ha avuto nel 2016. La notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati ma gli amici più stretti sono pronti a confermare che sì, stanno per diventare di nuovo genitori. Per la famiglia si tratterebbe del quinto figlio, dato che lui è già padre di David Lee e Louis Thomas, mentre lei ha avuto un figlio, Pietro, dall’unione con l’imprenditore Rocco Attisani.

La proposta era arrivata in maniera insolita, come aveva raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin: “A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve”.

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”, aveva raccontato Gigi Buffon, rispondendo all’ennesima domanda sul suo matrimonio con Ilaria D’Amico.