Ballando con le Stelle, Ilaria D’Amico scende in pista: sarà ballerina per una notte

Una delle giornaliste sportive più note e apprezzate del panorama televisivo italiano si prepara a stupire il pubblico in una veste del tutto inedita. Ilaria D’Amico sarà prossimamente “Ballerina per una Notte” nel celebre talent show di Rai1, Ballando con le Stelle.

E in tanti sono curiosi di vederla cimentarsi in una sfida molto lontana dal suo campo abituale, l’analisi calcistica e la conduzione di programmi di approfondimento sportivo, e stupire tutti a colpi di salsa e cha cha cha.

Ballando con le stelle, Ilaria D’Amico ballerina per una notte

Ilaria D’Amico è pronta a scendere sulla pista di Ballando con le stelle: la giornalista e conduttrice sportiva, che abbiamo imparato a stimare per la sua competenza e serietà, smetterà i panni da professionista dello sport per indossare quelli di ballerina per una notte. Si tratterà di una vera e propria sfida per la moglie di Gigi Buffon, che non abbiamo mai visto cimentarsi tra i passi di danza che, come sappiamo, possono rappresentare una vera e propria insidia.

Milly Carlucci è riuscita ancora una volta a reclutare un personaggio molto amato dal pubblico: a svelare la notizia è stato Giuseppe Candela sul settimanale Chi, nella sua rubrica C’è chi dice in uscita da domani. Il giornalista ha fatto sapere che la conduttrice sarebbe stata scelta come ballerina per una notte. Questo le permetterebbe di mettersi così alla prova in qualcosa di insolito per lei, come capita di settimana in settimana ai volti noti che vengono coinvolti.

“L’abbiamo vista intervistare calciatori e politici ma mai su una pista da ballo. La giornalista Ilaria D’Amico ha detto sì a Milly Carlucci: nelle prossime settimane sarà ballerina per una notte nello show del sabato sera di Rai1. Cosa dovremo aspettarci? Sul grande palcoscenico del sabato sera di Rai 1 è pronta a scendere in pista la giornalista”, si legge sul settimanale.

Non sappiamo ancora quando vedremo la conduttrice in pista, ma di certo sabato 15 novembre ci aspetta Pierluigi Pardo: saprà cavarsela di fronte alla spietata giuria del dancing show?

Ballando con le stelle, il ritorno di Andrea Delogu

In attesa di vedere Ilaria D’Amico nello studio di Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 15 novembre tornerà Andrea Delogu, dopo due settimane di assenza a causa della morte del fratello Evan. Un allontanamento necessario per lei, per riprendersi dopo un lutto così importante.

La Rai e Milly Carlucci hanno espresso il massimo rispetto per la sua decisione, lasciandole piena libertà di scegliere i tempi del suo ritorno. E questa settimana Andrea ha ripreso gli allenamenti con Nikita Perotti, che è sempre rimasto accanto a lei, anche in questo momento di profonda difficoltà. La conduttrice, che si era rivelata una delle concorrenti più promettenti di questa edizione, dovrà però combattere per riprendere il suo posto nel talent.

Come spiegato infatti da Carlucci, Andrea Delogu finirà allo spareggio insieme alle altre due coppie che hanno ottenuto il punteggio più basso nella puntata precedente. Una decisione inevitabile dopo il suo ritiro, che la porterà a combattere per tornare in pista più forte di prima.

