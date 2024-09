Manca ormai meno di una settimana al tanto atteso matrimonio tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, una delle coppie più amate e seguite in Italia. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale e la giornalista sono uniti da oltre dieci anni ma solo da poco è arrivata la conferma dell’intenzione di convolare a nozze, dopo aver mantenuto un certo riserbo sull’evento per diverso tempo. I due, già all’inizio del 2024, avevano manifestato la volontà di sposarsi, ma solo con l’uscita delle pubblicazioni, affisse presso il Comune di Lucca, si è accesa l’attenzione mediatica e la curiosità di chi li ha seguiti fin dall’inizio.

Dove si sposano

Le pubblicazioni di matrimonio sono state affisse a Lucca, a circa 50 chilometri da Carrara, dov’è nato Gigi Buffon. Da qui, la conferma del luogo scelto per la cerimonia, malgrado i futuri sposi abbiano continuato a mantenere il più stretto riserbo sulla location delle nozze attese ormai da moltissimo tempo. Lucca è una città carica di fascino e storia, il che la rende ideale per un evento di tale portata e intimità, considerato il fatto che – almeno per quanto riguarda la cerimonia civile – gli sposi avrebbero deciso per una celebrazione raccolta e destinata solo agli amici e parenti più stretti.

Quando si sposano

La data fissata per il grande giorno è il 26 settembre, e il matrimonio durerà ben due giorni, con una serie di eventi che si svilupperanno tra il sabato e la domenica. Sabato sarà celebrato il rito civile, seguito da una festa con un gruppo ristretto di amici e familiari, mantenendo lo stile sobrio e privato che sembra caratterizzare tutta la loro relazione. Domenica, invece, la coppia ha deciso di allargare l’evento a un numero più consistente di invitati, organizzando un brunch in una splendida location a Forte dei Marmi, località rinomata per la sua eleganza e la vista mozzafiato sul mare.

Inizialmente, il matrimonio era stato programmato per giugno 2024, ma è stato successivamente rimandato a causa degli impegni di Buffon con la Nazionale Italiana di calcio. Gigi Buffon, infatti, ha ricoperto il ruolo di capo delegazione per la squadra durante i Campionati Europei, un incarico che ha richiesto la sua totale attenzione e dedizione. Questa decisione ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza che Buffon attribuisce al suo ruolo nel mondo del calcio, nonostante abbia appeso i guantoni da portiere al chiodo ormai da tempo. Tuttavia, il rinvio del matrimonio non ha fatto altro che aumentare l’attesa e l’entusiasmo attorno all’evento, soprattutto tra i fan della coppia.

Com’è iniziato l’amore tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Il matrimonio tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon rappresenta non solo l’unione tra due amatissimi dello sport (lei, certamente, sotto il profilo giornalistico), ma anche la consacrazione di un amore duraturo che ha superato diverse sfide nel corso degli anni. La relazione tra i due è nata nel 2014, suscitando all’epoca grande attenzione mediatica, dato che Buffon era reduce dalla fine del matrimonio con la modella ceca Alena Seredova. Nonostante la pressione mediatica, la coppia ha saputo costruire un rapporto solido, mettendo al centro la famiglia, con la nascita del loro figlio Leopoldo Mattia nel 2016 e il continuo sostegno reciproco nelle rispettive carriere.

Il matrimonio rappresenta dunque il coronamento di una lunga storia d’amore, basata su rispetto, complicità e sostegno reciproco. Ilaria D’Amico, giornalista sportiva affermata e volto noto di Sky Sport, ha sempre mantenuto un atteggiamento discreto e professionale riguardo alla sua vita privata, pur non nascondendo mai il forte legame che la unisce a Buffon. Quest’ultimo, dal canto suo, ha più volte espresso la propria gratitudine nei confronti di Ilaria per il supporto che gli ha dato, non solo nei momenti di gloria sportiva, ma anche nei periodi più difficili.