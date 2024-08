Alena Seredova: “Perché non ho mai perdonato Gigi Buffon”

Fonte: IPA Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Nasi

Passano gli anni ma non certe storie che, a distanza di tempo, continuano ad appassionare e a far discutere. È il caso di quella di Alena Seredova, tradita nel 2014 dall’ex marito Gigi Buffon con l’attuale compagna Ilaria D’Amico. Un vero e proprio scandalo all’epoca, vissuto però con grande rispetto e garbo dalla soubrette di Praga. Che oggi ha svelato ai suoi follower che non sarebbe mai riuscita a ricompattare la sua famiglia dopo quanto accaduto. Nonostante la presenza di due figli, molto legati a entrambi i genitori.

Perché Alena Seredova non è tornata insieme a Gigi Buffon

“Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?”, ha chiesto una follower su Instagram. Alena Seredova ha risposto senza problemi, esponendo così il suo punto di vista: “Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio”. Poi ha aggiunto: “E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Da Gigi Buffon Alena Seredova ha avuto due figli, oggi adolescenti: David Lee e Louis Thomas. Proprio per rispetto dei suoi eredi e per l’amore che provano per il loro papà, la showgirl ha sempre preferito “lavare i panni sporchi” in famiglia evitando dieci anni fa di lasciarsi andare a dichiarazioni fuori luogo. Alena non ha mai fatto la guerra all’ex portiere, è andata avanti con classe e determinazione e mantenendo un profilo basso ma di certo non ha dimenticato.

In passato ha infatti ammesso: “Non sono una persona che desidera vendetta ma neppure una che dimentica”. È poi contraria alle famiglie allargate: la Seredova non ha alcun tipo di rapporto con Ilaria D’Amico. “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi”, ha ribadito Alena, che si è rifatta una vita con Alessandro Nasi, l’uomo che le ha ridato fiducia in amore dopo una delusione così grande. Un lungo corteggiamento che ha poi portato alla nascita di una bambina e a un secondo matrimonio.

Buffon e la D’Amico – che presto convoleranno a nozze dopo dieci anni insieme – sono invece diventati genitori del piccolo Leopoldo Mattia e pare che la giornalista e conduttrice sia in attesa, a 51 anni, del secondo bebè.

Dopo il tradimento di Gigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato il sorriso con Alessandro Nasi, che ha sposato nell’estate 2023 e dal quale ha avuto la figlia Vivienne Charlotte. In merito ad un’eventuale delusione amorosa la 43enne ha confidato, sempre su Instagram: “Non ci voglio pensare e spero che non succederà perché sto bene. Incrociamo le dita per tutte noi che siamo al secondo giro, dai!”.

Alena Seredova ha poi chiarito di non avere rimpianti sul suo passato: “Non cambierei niente, i miei figli e mio marito sono meravigliosi” anche se “lavorativamente parlando ci sono tante cose che mi sono piaciute e non ho fatto. Ma comunque non cambierei niente”.