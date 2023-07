Anna Tatangelo, primo bikini a Ibiza: “Bello vederti così”

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Anna Tatangelo condivide sul suo profilo Instagram il primo post in bikini dell’estate 2023 e lascia tutti senza fiato, come era scontato che fosse. Ma per lei questa vacanza ha un sapore speciale, perché è in compagnia del suo nuovo amore, Mattia Narducci, col quale pare abbia finalmente ritrovato la serenità in campo affettivo.

Anna Tatangelo, il bikini a Ibiza

Anna Tatangelo si trova a Ibiza, mentre in tv la vediamo con il suo programma Scene da un matrimonio che va in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio. Sul piccolo schermo racconta le storie d’amore degli altri, mentre al mare vive la sua passione con Mattia Narducci. E tra un bagno in piscina e una gita in barca, spuntano anche i primi post in bikini.

Su Instagram dunque Anna sfoggia il suo leggendario bikini (guarda i più bei bikini dell’estate). In una foto che ha condiviso per la gioia dei tantissimi fan, è sdraiata su un asciugamano e rivela il fisico scolpito: addominali d’acciaio, décolleté perfetto e gambe toniche. Il tutto valorizzato da un bikini che è perfetto per lei. Sembrerebbe un costume di Burberry, ma la Tatangelo non specifica. In ogni caso il reggiseno è fantasia tartan beige, nera e rossa, mentre gli slip sono total black. La cantante è ripresa dall’alto mentre lo sguardo è nascosto da un paio di occhiali da sole a specchio

In un’altra foto invece Anna è ripresa in primo piano e si vedono solo alcuni dettagli del bikini. Inutile dire che i fan si sono subito precipitati a commentare per complimentarsi con lei. “La ragazza di periferia alla conquista della Isla”; “Anna, sei la donna più bella del mondo“; “Ciao anna sei fantastica ed la tua voce e unica ed stratosferica per me un bacio ed un abbraccio ed il tuo fisico e stupendo”. E ancora: “La grande bellezza😍😍😍buon pomeriggio Anna❤️❤️❤️”; “Non ci sono parole per descriverti. Sei Favolosissima ❤️❤️❤️❤️❤️”; “Ma quanto sei bella?😍❤️ Avrai incantato tutta Ibiza🔥💥❤️ “.

Insomma, sono tutti affascinati dalla sua bellezza prorompente, mentre pochissimi sono gli hater che a tutti i costi devono insinuare che il suo aspetto è frutto dei ritocchini. Ma le poche voci velenose sono subito messe a tacere.

Anna Tatangelo, felice con Mattia Narducci

I follower della Tatangelo ci tengono a farle sapere che sono felici di vederla così serena. È chiaro che si riferiscono alla love story che sta vivendo con Narducci e che pare stia procedendo per il meglio. Non solo Anna ha deciso di trascorrere le vacanze con lui ma ha già fatto le presentazioni in famiglia: “È bello vederti serena 🫶🏻 divertiti, te lo meriti 🥰 ci si vede in tour 🧡🎉”. “È bello vederti così serena se sei serena tu siamo felici anche noi della tua serenità ti auguro il meglio perché te lo meriti davvero”.